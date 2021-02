Un nul pour rien entre Lens et Rennes

8

Lens (5-3-2) : Leca - Michelin (Clauss, 70e), Gradit, Badé, Médina, Sylla - Doucouré, Cahuzac, Fofana - Sotoca, Kalimuendo (Banza, 70e). Entraîneur : Franck Haise.



Rennes (5-3-2) : Gomis - Traoré, Nyamsi, Da Silva, Aguerd, Truffert (Maouassa, 76e) - Camavinga, Martin, Bourigeaud - Terrier (Doku, 76e), Guirassy. Entraîneur : Julien Stéphan.

Pas assez tranchants dans le dernier geste, maladroits devant les cages artésiennes, les Bretons marquent le pas dans la course à l’Europe.Cette semaine, en conf’, Julien Stéphan rappelait ô combien. Et il avait vu juste. Parce qu’à Bollaert, son 3-5-2 avec la paire Guirassy-Terrier devant a eu toutes les peines du monde à inquiéter Leca. Quelques jours après un nul tristounet face à Lorient (1-1), les Bretons auraient dû remonter dans le bus avec plus de certitudes et trois points.Pourtant, c’est Lens qui a filé le premier frisson du soir. Sur un coup franc dévié, Kalimuendo puis Sylla contraignent Gomis à trois parades réflexes sur sa ligne (5). Sans croquant au milieu avec Kakuta mis sur le banc, Lens se fait régulièrement déborder, doit se contenter de passes latérales, et Rennes se montre insistant. Truffert (8), Traoré (9), Da Silva (26) : les frappes sans danger s'enchaînent. Terrier et Guirassy commencent à se trouver façon Olive et Tom, mais là encore, ça coince. Bourigeaud fait jouer sa patte gauche, Terrier dévie d’une talonnade en extension, mais Guirassy, en pleine course, ne trouve pas le cadre (28). Trois jours après avoir accroché Marseille à la maison, les hommes de Franck Haise sont loin de leurs standards, et Camavinga, pas très en vue durant la première demi-heure, se vautre dans la surface après un mouvement collectif en mode papier millimétré (38). Toujours pas revenue des vestiaires après la pause, la défense artésienne assiste à une deuxième déviation astucieuse de Terrier pour Guirassy, décidément.Mais le meilleur buteur breton (cinq cartouches) envoie une praline au-dessus des cages de Leca, encore (54). À croire que les Rennais mettaient bien plus d’implication à la construction qu’à la finition. Pis, Michelin est à deux doigts de les faire repartir la queue entre les jambes, mais son centre-tir vient chatouiller le poteau de Gomis (70). Finalement, vu la flotte, l’alerte orange qui se profile dans la région et l’absence de réalisme (quatre tirs cadrés), le huis clos n’était pas si gênant ce soir. Finalement, la seule distraction de la soirée reste la belle prise de bec entre Jonas Martin et Yannick Cahuzac, qui aurait pu se finir avec autre chose qu'une distribution de jaunes.Allez au lit !