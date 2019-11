Un nul entre Bruges et Galatasaray qualifie le Real pour les huitièmes

Galatasaray (4-3-3) : Muslera – Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo – Seri (Yardimci, 90e), Belhanda (Mor, 86e), Lemina – Feghouli, Büyük, Bayram (İnan, 80e). Entraîneur : Fatih Terim.



FC Bruges (4-1-4-1) : Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Ricca - Balanta - Dennis (Schrijvers, 58e), Rits (De Ketelaere, 46e), Vanaken, Diatta - Openda (Okereke, 77e). Entraîneur : Philippe Clement.

Lokomotiv Moscou (4-4-1-1) : Marinato - Ignatev, Höwedes, Ćorluka, Rybus - Zhemaletdinov (Kulikov, 65e), Barinov, Krychowiak, An. Miranchuk - Al. Miranchuk - Eder (Smolov, 78e). Entraîneur : Yuri Semin.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Retsos, Tah, S. Bender, Wendell - Aránguiz, Demirbay (L. Bender, 90e) - Bellarabi (Alario, 78e), Diaby, Bailey (Baumgartlinger, 46e) - Volland. Entraîneur : Peter Bosz.

CG

Pas de miracle pour Bruges, le Real Madrid peut se frotter les mains.La bande de Clement devait impérativement s'imposer au stade Ali-Sami-Yen pour s'offrir le droit de rêver avant la réception des Madrilènes. Raté, les Brugeois ont dû se contenter d'un point dans une rencontre frustrante (1-1). Dans une ambiance toujours aussi bouillante, l'équipe turque démarre fort, et Mignolet doit déjà sauver les meubles (3). Puis, c'est la délivrance : Büyük réalise un enchaînement majestueux dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 11) et marque ainsi le premier but de Galatasaray dans la compétition cette saison. Coup dur pour Bruges, surtout que Muslera sort les rares tentatives belges en première période.Galatasaray mise sur les contres, et Büyük n'est pas loin du doublé sur une action similaire à celle du premier acte. Dans le dernier quart d'heure, Clement lance Okereke pour apporter de la fraîcheur en attaque, mais le Nigérian croque par deux fois. Dans le temps additionnel, Diatta prend les choses en main : l'international sénégalais part côté droit, avant de repiquer dans l'axe pour égaliser d'une très belle enroulée (1-1, 90+2). L'espoir d'un retour fou ? Pas tout à fait, Bruges termine la rencontre à neuf. Diatta récolte une seconde biscotte pour avoir enlevé son maillot, pendant que Mata a le droit à la même sanction pour avoir manifesté sa joie en cassant le poteau de corner d'un coup de pied. Et voilà le Real Madrid qualifié pour les huitièmes avant même le coup d'envoi du match contre le PSG.La fin du rêve pour Bruges, qui se réjouira d'avoir pu conserver sa troisième place avant la dernière journée. La Ligue Europa, c'est par là.Et hop, une deuxième victoire d'affilée pour Leverkusen. Une petite dose de réussite en début de rencontre, avec un but annulé pour le Lokomotiv et un pion contre son camp de Zhemaletdinov dans la foulée. Puis, Bender s'est occupé de tuer le suspense en seconde période. De quoi mettre la pression sur l'Atlético avant le déplacement à Turin : à une unité du club madrilène, le Bayer est toujours en vie dans cette poule D.