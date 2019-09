Un nul cartonné entre le Betis et Getafe

6

Betis (4-2-3-1) : Joel Robles - Barragán, Mandi, Sidnei, Pedraza (Moreno, 83e) - William Carvalho, Kaptoum (Loren, 46e) - Canales, Fekir, Joaquín (Javi García, 88e) - Borja Iglesias. Entraîneur : Rubi.



Getafe (4-4-2) : David Soria - Damián, Djené, Cabrera, Nyom - Jason (Timor, 69e), Maksimović (Enric, 86e), Arambarri, Cucurella - Mata, Jorge Molina (Angel, 61e). Entraîneur : José Bordalás.

La bataille de Villamarín.Belle surprise de la saison dernière avec une cinquième place en Liga, Getafe est toujours à la recherche de sa première victoire. Encore raté puisque lesrepartent de Séville avec un match nul face au Betis au stade Benito Villamarín (1-1).Pourtant, le Real Betis a tout fait pour permettre à Getafe de s’imposer. En offrant un penalty, d’abord, sur un contact d'Antonio Barragan sur Marc Cucurella. Un cadeau transformé par Jaime Mata (0-1, 15). Puis en passant à dix après un carton rouge de William Carvalho qui empêche Mauro Arambarri de filer au but après une énième passe manquée de Wilfrid Kaptoum (25). Sympa, Antonio Barragan a même voulu offrir un second penalty, mais l’arbitre n’a pas sanctionné sa main au visage de Jaime Mata (42).En infériorité numérique, le Betis va bizarrement se réveiller en seconde période. Avec une première frappe d'Alfonso Pedraza (58). Puis une percée de Nabil Fekir dans la surface de réparation qui se termine par un tacle de Djené qui offre un penalty au vétéran Joaquín. Et celui qui célébrait son 400match en Liga n’a pas tremblé (1-1, 72). Euphoriques, lescontinuent de pousser. Sauf qu’ils laissent des espaces derrière, et Ángel en profite pour dribbler Joel Robles et marquer dans le but vide. Avant de voir l’arbitre de touche lever son drapeau (86). Et alors que le temps additionnel arrivait sur la fin, l’arbitre a voulu compléter son carnet déjà garni d’un carton rouge et de neuf jaunes en expulsant Lauren pour un coup de coude (90+3).Un match nul qui n'arrange personne finalement.