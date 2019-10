Un nul bien nul entre Valladolid et l’Atlético

5

Valladolid (4-4-2) : Masip - Moyáno, Kiko Olivas, Salisu, Nacho - Óscar Plano, Fernández, Michel (Tuhami, 84e), Toni Villa (Rubio, 64e) - Sergi Guardiola, Sandro Ramírez (Ünal, 69e). Entraîneur : Sergio González.



Atlético (4-4-2) : Oblak - Trippier, Savić, Giménez, Renan Lodi - João Félix (Correa, 61e), Thomas Partey, Koke (Lemar, 64e), Saúl - Diego Costa, Morata (Herrera, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fameuse sieste espagnole.Il existe deux types de 0-0 : les bons, et les mauvais. Ce Valladolid-Atlético fait assurément partie de la deuxième catégorie... sauf pour les amateurs de bastons, et de cartons jaunes (six pour Valladolid, quatre pour l’Atlético). En revanche, pour le spectacle, il ne fallait pas se rendre à l'Estadio José Zorrilla ce dimanche après-midi. Pourtant, Valladolid aurait pu ouvrir le score en première période après une faute dans la surface de réparation de Thomas Partey sur Sandro Ramírez. L’ancien attaquant du Barça veut alors se faire justice lui-même, mais préfère rendre hommage à la Coupe du monde de rugby en envoyant son penalty entre les poteaux (36) avant de voir son tacle-tir raser le montant de Jan Oblak (57). Dommage, l’attaquant espagnol aurait pu mettre fin à sa série de 53 matchs consécutifs sans inscrire le moindre but en championnat, lui qui n’a plus marqué depuis le 7 mai 2017.En face, l’Atlético ne s’est pas montré très flamboyant. À l’image de son joyau João Félix, très discret. Et pourtant, un soupçon d’accélération en seconde période aurait pu suffire auxpour s’imposer. Mais Ángel Correa a vu sa jolie volée du gauche s’écraser sur le poteau (81).Avec ce match nul, Valladolid reste invaincu dans son antre, tandis que l’Atlético grimpe sur la deuxième marche du podium. Avec trois longueurs de retard sur le Real Madrid, quand même.