Un nouveau record de buts en Premier League

44 goals in the @PremierLeague this week-end... ... eclipsing the previous record of 43 set back in February 2011. Spoilt for action. pic.twitter.com/LFp1ZuvVrb — SPORF (@Sporf) September 21, 2020

JS

Parole à la défense.Avec 44 buts inscrits lors de la deuxième journée de championnat, la Premier League s'est offert un nouveau record. Jamais, depuis sa création en 1992, il n'y avait eu une telle orgie de pions marqués au cours d'une même journée. Un grand merci aux quatre rencontres à six buts ou plus marqués : Everton-West Bromwich (5-2), Leeds-Fulham (4-3), Southampton-Tottenham (2-5), et le match de Leicester face à Burnley (4-2), qui ont grandement aidé à établir ce nouveau record et ainsi battre celui de 43 buts qui datait de février 2011.C'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque.