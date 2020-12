Un nouveau plafonnement des salaires dans le championnat chinois

DF

Ça va être plus compliqué d'attirer du monde.Le football chinois va connaître une révolution. Selon Reuters , la Fédération chinoise va plafonner les salaires de la Super League la saison prochaine, pour limiter les dépenses et promouvoir un développement durable du sport dans le pays. Les salaires des joueurs chinois seront plafonnés à cinq millions de yuans (628 000 euros), alors que ceux des deux joueurs étrangers ne pourront dépasser trois millions d'euros.Une décision qui fera réfléchir avant de poser les valises en Chine lorsque l'on sait que Oscar , actuellement au Shanghai SIPG, gagne plus de 21 millions d'euros annuels. Les clubs pourront dépenser au maximum 600 millions de yuans (75 millions d'euros) par an sur les salaires, dont un maximum de 10 millions d'euros sur les joueurs étrangers, sous peine de se voir retirer entre six et vingt-quatre points. Le patron de la Fédération chinoise, Chen Xuyuan, a argumenté sur cette décision. «. »Fin des rumeurs de transferts vers la Chine.