Un nouveau logo soumis au vote pour Watford

Enfin un vote pour lequel il ne faut pas retourner dans son ancienne école primaire un dimanche matin.Depuis juillet, le club de Watford a lancé un grand appel d'offres pour trouver le design de son potentiel futur logo. Plus de 4000 propositions lui sont parvenues à travers le monde et, après avoir réduit la liste à cinq finalistes la semaine dernière, The Athletic a dévoilé le projet survivant qui sera soumis au vote des supporters de Watford la semaine prochaine.Un logo qui reprend et modernise les formes et couleurs du précédent, avec deux différences majeures : un frelon remplace le cerf présent sur le logo, et la date de création du club (1881) apparaît. Un changement logique en somme puisque le club de Watford, qui joue traditionnellement en jaune et noir, a hérité du surnom «» (Les Frelons), le cerf étant présent sur le blason du club pour faire référence au comté du Hertfordshire où se trouve Watford et qui est peuplé de nombreux cerfs. La proposition de nouveau logo sera donc en compétition avec l'ancien, et les fans pourront choisir lequel ils préfèrent.comme une abeille.