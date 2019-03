Un nouveau format pour la Ligue des champions à l'étude

CAR

C1 2.0Visiblement, il n'y a pas que le format de la Coupe du Monde qui est en remis en question. La FIFA procède à des changements, l'UEFA fait de même. Selon le, l'institution européenne du football songerait à une nouvelle version de la Ligue des Champions.Contrairement à la Coupe du Monde, le nombre d'équipes n'augmenterait pas et resterait à 32. Cependant, la plus prestigieuse des compétitions européennes deviendrait une ligue « fermée » , tout en ayant un système de promotion/relégation. Ainsi, après une année de compétition, quatre équipes seraient reléguées et quatre promues. Le plus gros bouleversement résiderait dans la possibilité de voir ces matchs se dérouler le week-end, et donc éventuellement en même temps que les compétitions domestiques : ce serait la promotion d'un football d'élite.La fameuse Super Ligue arrive, et elle fait peur.