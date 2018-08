Un nouveau directeur sportif pour Man U ?

36

Le cast du siècle.José n’est pas content. Cet été son club a été (trop) sage sur le marché des transferts en déboursant la bagatelle de 83,5M d’euros pour trois recrues (Fred, Dalot et Grant). Et par le passé, on a connu le mercato desnettement plus clinquant.Pour y remédier,annonce que la direction mancunienne a décidé de renforcer la direction technique. La place de directeur sportif étant vacante, le casting a commencé. Et c’est à ce poste-là que la direction pourrait amener du bling-bling, justement.Man U regarde vers l’Italie et plus précisément du côté de la Roma et de la Juventus : Monchi et Fabio Paratici. Mais ça ne sera pas chose aisée de les déloger de leur poste comme l’explique la, qui affirme même que l’entourage de Monchi a démenti toute possibilité de voir l’Espagnol quitter son poste. D’autres pistes sont donc envisagées en interne par la direction, notamment celle menant à l’ancien rempart néerlandais Edwin van der Sar.En voyant la liste des prétendants se rétrécir petit à petit, José fait déjà la moue.