Un Nigeria serein s'offre le Soudan

Nigeria (4-4-2) : Okoye – Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Zaidu – Chukwueze (Iwobi, 45e), Ndidi, Aribo (Nwakali, 64e), Simon – Iheanacho (Musa, 64e), Awoniyi (Sadiq, 82e). Entraîneur : Augustine Eguavoen.

Soudan (4-2-3-1) : . Achrine – Elfadni, Nemer (Hakeem, 90e), Karshoum, Mohamedein – Walieldin Khedr Safour, Al Rashed - Abas Omer (Musa, 45e), Hamed (Zorga, 63e), Omer (Makki, 87e) – Eisa (Nooh, 45e). Entraîneur : Burhan Tia.

Super EaglesL'aigle est plus fort que le faucon.Le Nigeria n'a pas dû forcer son talent, pour s'offrir le scalp du Soudan. Un but dès les premières minutes du match, et voilà que les hommes d'Augustine Eguavoen ont pu gérer la rencontre tranquillement en plantant aux bons moments. Il ne fallait donc pas arriver en retard, au stade Omnisport Roumdé Adjia. Servi par Moses Simon, Samuel Chukwueze a frappé la balle comme elle est venue et a rapidement ouvert le score. Après cette réalisation, les Nigérians ont décidé de laisser le ballon au Soudan. Mais les Faucons de Jediane n'ont pas inquiété la défense dirigée par William Troost-Ekong. Dans le dernier quart d'heure du premier acte, les triples vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations ont décidé d'appuyer sur le champignon pour doubler la mise. Après plusieurs actions chaudes, le deuxième but est intervenu sur un coup franc de Kelechi Iheanacho repris par Troost-Ekong et contré par un défenseur soudanais... la balle revenant directement dans le visage de Taiwo Awoniyi, direction les buts avec l'aide d'Achrine (, 45).À l'instar de la première période, la seconde a démarré sur les chapeaux de roue. Grâce à un une-deux avec Awoniyi, Simon n'a pas tremblé pour inscrire le troisième but de la rencontre (, 46). Sur un corner anodin, Ola Aina a remis un peu de piment dans cette rencontre, le joueur du Torino arrachant le maillot de Mustafa Karshoum et concédant un penalty transformé par Walieldin Khedr Safour (, 70). Le Nigeria a ensuite continué de se relâcher, mais les Faucons de Jediane ont vite perdu espoir d'une égalisation improbable. Le seul fait notable reste la sortie du capitaine soudanais Salaheldin Nemer sur civière, au sol suite à un contact avec Umar Sadiq.Le Nigeria peut, déjà, préparer les huitièmes de finale.