Un motif floral pour le nouveau maillot des Bleues

Nouveau maillot. Nouveau défi #FiersdetreBleues — Équipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 25, 2022

HMO

Ce soir, je serai la plus belle pour aller marquer.Comme avant chaque grande compétition, l’équipe de France féminine a renouvelé ses tuniques en vue de l’Euro 2022 qui aura lieu en Angleterre à partir du 6 juillet. Dans la poule D avec l’Italie, la Belgique et l’Islande, les Bleues feront leur entrée en lice à partir du 18 juillet à Rotherham face aux Islandaises.Au niveau de l’esthétique, on peut noter une petite prise de risque sur le maillot domicile, avec des motifs floraux et baroques qui se fondent dans l’ensemble de la liquette ; le rouge est quant à lui utilisé sur les bandes latérales et le col, alors que le blanc fait ressortir les logos. La tenue extérieure est quant à elle plus classique et épurée : maillot blanc, coq couleur rosâtre.Parfait pour aller conquérir le premier trophée majeur de l'histoire des Bleues.