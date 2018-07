Un Mondial sur le marché des transferts

Ça y est, la Coupe du monde est finie. C’était sympa, d’accord. On a deux étoiles, c’est magnifique, certes. Mais revenons aux choses sérieuses : le mercato. Et pendant qu’on avait tous les yeux rivés sur nos Bleus en Russie, certains ont déjà fait de belles affaires. Séance de rattrapage.



C’est peut-être déjà le transfert de l’été

L’Espagne aime les petits Français

Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture — Atlético de Madrid (@Atleti) 18 juin 2018

Le très bon coup à moindre coût

Dans la série « On n’a pas compris »

The best things come to those who wait... ?#welcomeriyad to Manchester City! ? #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0 — Manchester City (@ManCity) 10 juillet 2018

La Premier League sur le qui-vive

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) 5 juin 2018

Les gros chèques

Ils ont quitté la L1

Les bonnes affaires

Les pré-retraités

C’est passé inaperçu, et pourtant...

?? L’EN AVANT FRAPPE FORT ! NOLAN ROUX REJOINT l'EAG POUR 2 SAISONS ! ?>>>https://t.co/wxfaKL9qOh<<< pic.twitter.com/krN3EG9fwN — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 19 juin 2018

Par Adrien Hémard

Impensable. Il y a quelques semaines, qui aurait mis une pièce sur ce transfert aussi inattendu que rapide ? Pourtant, Cristiano Ronaldo a bien filé à la Juventus. À peine son Mondial terminé après l’élimination en huitièmes de finale avec le Portugal que CR7 s’est retrouvé sur les Unes espagnoles, destination la Juventus. Encore une tentative de revalorisation salariale ? Pas vraiment, tant le lien entre le joueur et Florentino Pérez semblait rompu. Habile, la Juventus est venue se glisser dans la faille qu’elle a transformée en gouffre à coups de millions : trente de salaire annuel, et 117 d’indemnités de transfert. Banco ! Et tant pis si ça déclenche une grève des ouvriers Fiat En un an et demi, il est passé de Christophe Mandanne à Lionel Messi. Presque aussi bien qu’Ousmane Dembélé, passé de Sylvain Armand à Gerard Piqué en une année. Bref, 18 mois après son arrivée à Séville, le défenseur formé à Nancy s’est engagé au Barça contre 35 millions d’euros avec une clause libératoire délirante fixée à 300 millions d’euros. Champions du monde ou pas, ça va continuer à se bousculer au portillon en défense centrale des Bleus.Thomas Lemar n’a pas vraiment brillé sur les pelouses pendant le Mondial. Ce qui ne l’a pas empêché d’être un des premiers gros transferts de l’été. Après son départ avorté à Liverpool l’été dernier, l’ancien Caennais ne voulait pas revivre un été dans le doute. Dès le 19 juin, soit quatre jours après le début du Mondial, il s’est engagé avec l’Atlético de Madrid contre 72 millions d’euros. L’occasion pour lesde dépêcher un envoyé spécial à Istra et d’en profiter pour prolonger Antoine Griezmann et Lucas Hernandez. Rationalisation.Là aussi, cela paraissait improbable. Et pourtant,, pas conservé par la Juventus, a bien atterri au PSG. Libre, qui plus est. À quarante piges, le portier italien pose ses valises pour deux saisons à Paris après 17 ans à Turin et dix ans à Parme. Pour sa première aventure à l’étranger, le quadra arrive «» et sans se considérer au-dessus d’Areola : «» Fonce, Alphonse.À quelques pas du FC Barcelone l’été dernier, sur les tablettes du PSG à chaque mercato, et récemment annoncé tout proche de Chelsea, Jean Michaël Seri a bien déménagé à Londres. Mais pas du tout du côté de Stamford Bridge. À la surprise générale, le milieu ivoirien a posé ses valises à Fulham, promu en Premier League. La faute aux, qui auraient trop tardé pour payer la clause libératoire de 35 millions d’euros. Contrairement à Fulham donc, qui a inclus dans la transaction le défenseur niçois Le Marchand. En vérité, tout ça est très logique Bienvenue dans votre DeLorean, destination 2016. Courtisé depuis sa saison exceptionnelle avec Leicester il y a deux ans, Riyad Mahrez a enfin sauté le pas : direction Manchester City. Contre 68 millions d’euros, quand même. Un transfert « so 2016 » qui étonne, tant pour son montant que pour le choix du joueur, puisque City n’avait pas vraiment besoin de renfort niveau milieux offensifs.Son arrivée au FC Barcelone contre quarante millions d’euros l’été dernier avait surpris, et beaucoup doutaient de l’intérêt de ce renfort pour les Catalans. Une saison plus tard, Paulinho a fait taire quelques sceptiques et s’est plus ou moins imposé en cadre du Barça malgré son style de jeu a priori loin des standards du. Pourtant, il retrouve déjà son ex, le Guanghzou Evergrande, d’où il était arrivé. Prêté avec option d’achat obligatoire, le milieu de terrain rapportera cinquante millions d’euros au Barça l’été prochain. Soit une plus-value de dix millions en une saison. Et une place d’extra-communautaire libérée.transfert.Si, pour une fois, lesont réussi leur tournoi, l’Angleterre n’a pas perdu ses habitudes mercantiles. La preuve avec Arsenal, qui a respecté les trois clichés du mercato d’un club anglais : acheter un jeune Français inconnu à prix d’or – en l’occurrencede Lorient contre 8 millions d’euros –, sauter sur une révélation du Mondial – iciqui arrive de la Sampdoria contre 28,5 millions – et se débarrasser d’un joueur anglais trop encombrant –, parti à West Ham. Pour continuer dans le cliché, Manchester United a déjà réalisé son traditionnel transfert à soixante patates en la personne de, ancien du Shakhtar Donetsk. À ce prix-là, on espère que le SAV est de qualité.Effet Coupe du monde, épisode 2. Auteur d’un mondial solide avec la Suisse,quitte Stoke City, relégué en Championship, pour Liverpool, finaliste de la dernière C1, contre quinze millions d’euros. Ce qui n’est pas énorme comparé aux 64 millions d’euros versés par Chelsea à Naples pour le transfert de, qui est devenu le joueur italien le plus cher de l’histoire. Et promis, ça n’a rien à voir avec l’arrivée sur le banc desde son coach à Naples Maurizio Sarri. Effet papillon, le Napoli s’est offert le milieu espagnol du Betis Sévillepour trente millions d’euros. Soit la même somme que celle versée par Dortmund à Mayence pour attirer le défenseur françaisCatalogué comme club dépensier, le PSG n’en demeure pas moins bon vendeur. En témoignent les ventes deà la Roma (24 millions) et celle deà l’Athletic Bilbao (23 millions). Arnaquons plus grand.Comme chaque été, West Ham est venu claquer une vingtaine de millions d’euros sur une promesse de Ligue 1. Cet été, il s’agit d’, qui lui a coûté 25 patates. Dans la foulée, le Téfécé a perdu, parti à la Fiorentina contre sept millions d’euros et remplacé par, qui n’en pouvait plus de la moutarde dijonnaise.À Lyon, on forme bien. Mais on vend tout aussi bien. Ainsi,s’est envolé pour Valence contre quinze millions d’euros, et– indésirable en Corse – a trouvé son nouveau Havre de paix à Mayence.Il s’appelle Ivan et est croate, mais lui n’a pas disputé la Coupe du monde avec son pays. Resté aux portes de la liste des 23,a quitté le Stade Malherbe de Caen pour Andelercht contre six millions d’euros. Autrement dit pour pas grand-chose, vu son rendement.Si le dossier Balotelli focalise l’attention à Nice, d’autres Aiglons quittent le nid dans le sillage de Lucien Favre. Avant Maxime le Marchand et Jean-Michaël Seri, c’estqui a fait ses valises. Lui aussi a pris la direction d’un Borussia, mais celui de Möchenglabach, contre 23 millions en retour. Sale été pour des Aiglons déplumés.Pas convoqué par Roberto Martínez pour le Mondial,n’était pas beaucoup plus en odeur de sainteté dans la Ville Éternelle. Il a donc quitté Rome pour la capitale de la mode et l’Inter en échange de 24 millions d’euros seulement. Coup de maître. Ou de Ninja.Difficile de parler de bons plans sans mentionner la Juventus, référence en la matière. Le dernier en date ? L’arrivée d’en provenance de Liverpool. Libre, qui plus est.Ville de mode, Milan s’y connaît très bien en soldes. La preuve avec les arrivées gratuites deà l'AC Milan et deà l’Inter.Avec Petr Čech et David Ospina, Arsenal dispose de deux très bons gardiens. Pas suffisant au goût d’Unai Emery, qui a recruté l’Allemandcontre vingt millions d’euros. Cher, mais logique pour un gardien allemand en pleine force de l’âge.Dire que c’est une bonne affaire, c’est s’avancer un peu tant il a déçu à Dortmund. Mais l’arrivée deà West Ham pour vingt millions d’euros, bizarrement, ça sent le bon coup.Le Valence CF est de retour au premier plan, mais n’en oublie pas d’être malin. La preuve, lesont attrapéen vol. Le Danois n’a certes pas participé au mondial, mais sort de trois belles saisons au Celta de Vigo. Et n’a pas perdu sa patte gauche.Là, on se mouille carrément. Mais oui, l’arrivée deà Lille pour 1,4 million d’euros a tout du bon plan.Lui aussi a failli rebondir à Lille. Finalement,a choisi le Japon et le Sagan Tosu pour finir sa carrière. Une destination bien plus séduisante que les Émirats arabes unis choisis par, ou qu’Al Ahli qui accueille, lui, a privilégié le clin d’œil à MU et la facilité linguistique en signant au DC United aux États-Unis.L’AS Monaco continue d’investir sur des jeunes à fort potentiel. Le dernier en date ?, chipé à l’AS Saint-Étienne pour 6,5 millions d’euros. Malin.Quinze buts en Ligue 1 la saison dernière. Insuffisant pour que son départ du FC Metz déchaîne les foules. L’arrivée deà Guingamp est déjà un des gros coups du mercato français. Surtout qu’en Bretagne, Nolan a déjà fait ses preuves du côté de Brest.De retour au TFC, Alain Casanova n’a pour autant pas oublié son idylle lensoise symbolisée par. L’entraîneur toulousain est donc allé rechercher son ex-milieu de terrain égaré à Bursaspor. Tremble, Giannelli Imbula.Voici venu le temps de signer à Caen pour. Contre 1,5 million d’euros, soit un quart d’Ivan Santini, mais avec l'objectif de mettre autant de buts que ce dernier.Oubliez le Pelé brésilien, le dernier rempart de l'OM ou l'actuel milieu de terrain de l'ESTAC. Monaco a engagé, en provenance du championnat portugais et du club de Rio Ave. Le milieu de terrain portugais de 26 ans a rejoint les troupes de Leonardo Jardim pour une somme avoisinant les dix millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2023 à la clef.