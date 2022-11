Un Mondial 2022 neutre en carbone, est-ce vraiment crédible ?

Les organisateurs du Mondial 2022 avaient promis d’en faire la première Coupe du monde « complètement neutre en carbone » de l’histoire. Un objectif réaffirmé par la FIFA, mais qui, selon certains experts, n’est rien d’autre que de la poudre aux yeux.

« Les émissions liées à la construction des stades sont très largement sous-estimées. »

Bataille de chiffres

« Tous les stades incluent des plans d'héritage détaillés et des modèles commerciaux avant et après l'événement. »

« Vouloir compenser sans faire aucun effort de réduction, c’est du greenwashing. On prend les gens pour des idiots et on se dédouane facilement de ses responsabilités. »

« Portefeuille de compensation » et « artifice comptable »

À l’origine, il y a cette promesse, écrite noir sur blanc dans le dossier de candidature du Qatar pour l’obtention de la Coupe du monde 2022 : il s’agira du premier Mondialde l’histoire. Douze ans plus tard, les stades sont sortis de terre, les délégations des 32 nations qualifiées sont arrivées sur place, tout comme la plupart de leurs supporters. Un mois durant, le petit émirat va concentrer l’attention de la planète. Au fait, cet engagement de neutralité carbone est-il toujours d’actualité ?, assure la FIFA dans une réponse adressée par mail.Et l’instance de lister les initiatives mises en place pour limiter les émissions de CO2 liées au tournoi --, sans oublier de préciser queLe plan paraît rodé. Mais il n’échappe pas, pour autant, à la critique.Ce sont d’abord les chiffres avancés qui posent question. Un rapport commandé par la FIFA et publié en juin 2021 estime que la Coupe du monde 2022 engendrera jusqu’à 3,6 millions de tonnes de CO2. Un total bien supérieur aux éditions précédentes (2,1 millions de tonnes de CO2 en 2018, environ 2,7 en 2014 et 2010), mais qui serait nettement sous-évalué., dénonce Alexis Normand, cofondateur et directeur général de Greenly, entreprise française spécialisée dans le suivi de l’empreinte carbone.La start-up a sorti sa calculatrice, et ses additions ont abouti à une estimation de six millions de tonnes de CO2, au minimum., pointe de son côté Gilles Dufrasne, de l’ONG Carbon Market Watch L’organisation dirigée par Gianni Infantino a ainsi seulement pris en compte moins de... 0,3 % des émissions totales liées à la construction des stades.Une telle méthode de calcul, éminemment contestable sur le fond, peut toutefois revêtir une certaine crédibilité s’il est acquis que les infrastructures construites dans le cadre du Mondial auront ensuite une réelle utilité pour la population locale. Or, à quoi serviront ces stades une fois le tournoi terminé ? L’un d’entre eux, le stade 974, sera démantelé et pourra être remonté ailleurs. Reste que sept enceintes de grande capacité se trouveront toujours à proximité immédiate de Doha et de ses quelque 2,4 millions d’habitants., prévient Gilles Dufrasne, remarque Alexis Normand, alors que le Qatar sera justement le théâtre de la Coupe d’Asie des nations 2023., rétorque la FIFAAu-delà du simple cas des infrastructures, il y a également le coût environnemental des déplacements. Le Qatar a longtemps vanté le côté « compact » de cette Coupe du monde, qui rassemblera équipes, supporters et médias dans un périmètre restreint, ce qui est censé permettre de se déplacer rapidement d’un stade à l’autre. Mais l’offre de logement étant trop coûteuse, nombreux sont les supporters qui poseront leurs bagages dans un État voisin et effectueront l’aller-retour en avion dans la journée., rappelle Alexis Normand.Pour atteindre la neutralité carbone tant mise en avant, la FIFA, le comité suprême (le nom du comité d’organisation) et le Qatar devront aussi investir dans les crédits carbone. Autrement dit, financer des projets permettant de compenser les émissions produites., affirme l’instance siégeant à ZurichLe comité suprême (qui n’a pas répondu à nos sollicitations) s’est quant à lui tourné vers le Global Carbon Council, basé à Doha., constate Alexis Normand.Selon le CEO de Greenly, la notion même de neutralité carbone est d’ailleurs très critiquable., expose-t-ilAvant de conclure :greenwashingOn ne sait pas encore si la promesse qatarie sera tenue. Mais on comprend donc aisément que de gros doutes sont permis.