Un mercredi pêche sur le marché des transfert

Alors que Dani Alves et Emmanuel Rivière cherchent encore un club, Bruno Genesio a trouvé un nouveau lieu de travail en partant en Chine. De leurs côtés, Yohan Mollo et Kevin-Prince Boateng continuent de se battre pour savoir qui aura joué dans le plus de clubs durant leur carrière.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Yohan Mollo s'en va chez les grecs

Bruno Genesio voit rouge

We are pleased to announce that Mr. Bruno Génésio will be the head coach of the first team until the end of this season. We would like to thank coach Schmidt for what he has brought to us and wish him all the best of luck in all of his future endeavors. pic.twitter.com/3M0IdcLko6 — Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) July 31, 2019

Sloan Privat, retour aux sources

?? Sloan Privat est (de nouveau) Sochalien ! ? Le solide avant-centre de 30 ans s'est engagé pour une saison en faveur du FCSM et fait son retour dans son club formateur. #Mercato #MadeInSeloncourthttps://t.co/gUxwTomgW5 — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) July 31, 2019

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Dani Alves doit signer aux New Saints

La photo de vacances

À ce prix-là, le Zénith Saint-Pétersbourg aurait pu s'acheter...

Le 31 juillet 2008 : Jô signait à Manchester City

Point UNFP

Pendant ce temps-là, à l'Entente du Pays de Limours (D5, Essonne)

Cahier critique

Revenu en France l'hiver dernier pour faire une pige à Sochaux, Yohan Mollo a repris ses valises pour découvrir un nouveau pays : la Grèce. Et visiblement, le Panathinaïkos s'est parfaitement renseigné sur l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine puisque le club grec le présente sous le prénom de Johan. Et non Yohan. En tout cas, Mollo va découvrir le 12club de sa carrière. Il va peut-être falloir y aller mollo sur les transferts hein Yohan.Un temps annoncé à Newcastle ou au Maroc, Bruno Genesio s'est finalement envolé pour la Chine où il est devenu le nouveau coach du Beijing Sinobo Guoan. Un club actuellement troisième du championnat et qui peut compter sur le Brésilien Renato Augusto et l'attaquant Cédric Bakambu. Au moins, Bruno Genesio ne se fera pas insulter surpar les supporters du Beijing Sinobo Guoan puisque l'application est interdite en Chine. Bien vu.IL EST DE RE-TOUR ! Perdu à Osmanlıspor en Turquie, Sloan Privat est revenu à son premier amour : Sochaux. Un club qu'il avait rejoint à l'âge de 14 ans et où il a finalement claqué ses meilleures saisons. Alors ne soyez pas surpris lorsqu'il aura planté 15 buts à la fin de saison.Prêté au Barça la saison dernière, où il n’a joué que 4 matchs, Kevin-Prince Boateng est revenu à Sassuolo cet été. Sauf qu’il n’y est pas resté très longtemps puisque l’attaquant/milieu ghanéen s’est engagé avec la Fiorentina. Pour quelle raison ? Le projet sportif bien entendu comme il l’a déclaré sur le site officiel du club : «» . Il faut dire que l’ami KPB est rodé aux présentations puisque la Fiorentina est devenu son 11club professionnel. Le tout à 32 ans. Solide.Libre de tout contrat, Dani Alves a passé une candidature surpour se trouver un nouveau club. Sauf que visiblement, le latéral brésilien attend qu’un gros poisson comme le Barça ou Manchester City vienne le chercher. Alors qu’il pourrait tout à fait s’engager avec The New Saints au Pays de Galles. L’avantage de ce choix ? Être certain à 100% de remporter le championnat, dont le club gallois est octuple champion en titre, et ainsi augmenter son record du monde de trophées gagnés. Et puis pour un croyant comme lui, quelle meilleure destination que les nouveaux Saints ?La pêche a été meilleure que la Coupe du Monde pour la défenseuse norvégienne.Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Malcom s’engage avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre 45 millions d’euros bonus compris. Soit plus ou moins la somme dépensée par le Barça pour le recruter l’été dernier. Sauf qu’à ce prix-là, le club russe aurait pu acheter 100 000 intégrales de la série Malcolm, 50 000 billets aller-retour pour faire Saint-Pétersbourg-New York afin d’aller se recueillir devant la statue de Malcolm X à Harlem, Pedrinho (15 millions d’euros selon Transfermarkt), un jeune ailier brésilien formé, lui aussi, aux Corinthians et déjà meilleur que Malcom. Ainsi que Douwi, le petit frère de Malcom , dont la valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros selon le journaliste de Canal+.Annoncé depuis plusieurs semaines, Jô est officiellement un joueur de Manchester City. Le club anglais, en passe d’être racheté par des fonds qataris, marque un énorme coup sur le marché des transferts en faisant débarquer l’international brésilien contre un chèque de 24 millions d’euros. Il n'en fallait pas moins pour faire venir un attaquant qui a claqué la bagatelle de 30 buts en 53 rencontres de championnat de Russie avec le CSKA Moscou. Ne cherchez pas plus loin le prochain meilleur buteur de Premier League.Les jours passent et aucuns clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 font sonner le téléphone d’. Qu’attendez-vous ? Que son essai au Sagan Tosu au Japon soit concluant ? Ce serait quand même dommage de voir le Bafé Gomis martiniquais quitter la France. Alors oui, il n’a jamais planté plus de dix buts en championnat, oui il n’a inscrit que deux petits pions en Ligue 2 la saison dernière. Mais il n’y a donc que les statistiques qui comptent maintenant ? Ce serait oublier que Emmanuel Rivière a, un temps, été très proche de l’équipe de France et qu’il peut apporter une grosse expérience à un club de Ligue 2. Alors, on prend son téléphone et on passe un coup de fil à Manu.Ces derniers temps, le cinéma russe nous a révélé tant de merveilles grandioses et de perles cachées pour qu’il ne soit plus étonnant de prendre connaissance d’une nouvelle grande réussite. Car à n’en pas douter, la vidéo réalisée ce mercredi par quelques réalisateurs moscovites travaillant pour le studio Spartak, en est une. 