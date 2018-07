Un mercredi flemmard sur le marché des transferts

Pas grand chose en ce mercredi caniculaire pour faire décoller du canapé en cuir. Des Allemands à la relance, des coachs italiens qui jouent des coudes et des Toffees en chaleur, voici ce qui a rythmé cette journée de mercato.

Les prévisions sur le périph du jour

Les Italiens aux cheveux soyeux du jour

Les officialisations du jour

Les rumeurs du jour

Le démenti du jour

C’est presque dans la boîte

C’est fait mais on s’en cogne

Vidéo

Risque de bouchons au niveau de la Porte de Bercy et du croisement avec l'A4. La faute à un trop plein de rumeurs envoyant des joueurs allemands au Paris Saint-Germain. Cette fois, c'est Jérôme Boateng qui pourrait rejoindre son compatriote Thomas Tuchel Karl-Heinz Rummenigge , le patron du Bayern, a reconnu l'existence de discussions, auprès de l'agence SID. «, a expliqué le dirigeant bavarois.» Soit un truc estimé à 50 millions d'euros. Dans le sens des départs, c'est du côté de la Porte d'Orléans que ça pourrait bouger, en direction de l'Espagne, puisque le profil d'serait étudié par le Real Madrid, selon. Il faut bien trouver un C pour faire perdurer la BBC.Ils furent chacun à leur époque deux des milieux les plus emblématiques de la, deux piliers de la Juve, et possèdent tous les deux une magnifique chevelure. Et en ce mercredi,etfont parler d'eux. Selon le l'ancien coach de Chelsea aurait été contacté par un AC Milan ragaillardi par la levée des sanction du TAS . Un potentiel coup dur pour Gennaro Gattuso actuellement en préparation et qui avait prolongé son contrat jusqu'en 2021. Pas question pour l'de mettre en difficulté son ancien coéquipier puisque Pirlo est quant à lui pressenti par l'agence de presse ANSA, pour devenir l'adjoint de Roberto Mancini en sélection nationale.La première recrue est un homme de confiance puisque Marcos , le nouveau coach d'Everton, sous-tire Richarlison à son ancien club de Watford . À ne pas confondre avec un ancien handball à dread, adepte de la roucoulette. Selon les médias anglais, lesauraient posé 45 millions d’euros sur la table pour faire venir l’attaquant brésilien de 21 ans pour les cinq prochaines saisons.C’était dans les tuyaux depuis le mois de juin, le Strasbourgeoisdébarque à Monaco avec une indemnité de transfert de 14 millions d’euros. Record de vente pour le Racing et un remplaçant potentiel de Fabinho accroché sur le Rocher, qui vient aussi de laisser filer. Tout le monde est content ? Visiblement oui, puisqu’avec cette somme, les Alsaciens retournent à la mine pour y chercher le gardien belges’engage pour six ans avec les quittant libre le beau bordel du Sporting . En espérant qu’il fasse mieux que Renato Sanchez, le dernier international portugais à tresses à se lancer chez un cador.Alors que Joris Gnagnon devrait débarquer en Andalousie, le FC Séville enregistre l'arrivée d'un autre défenseur central.débarque en provenance du Celta Vigo pour signer son contrat de 4 ans. C'est dire le trou béant que laisse Clément Lenglet... Antoine Griezmann etpourraient prolonger la bromance en club. C’est en tout cas ce que croit, qui annonce l’attaquant de Chelsea proche de l’Atlético. Vous le voyez venir l’Olive de Montevideo ?a l’occasion de découvrir un quatrième championnat et la Premier League. Le latéral est sur les tablettes d’Everton selon. 16 millions d’euros suffiraient pour le faire bouger du banc barcelonais.L’OL pourrait voir filer une autre étoile, puisque l’espoirserait courtisé par le Bétis Séville. Et vu la concurrence devant, l’attaquant de 19 ans n’y serait pas insensible. Bon c’est pas le tout de former les jeunes, faut aussi les garder !Lyon a perdu de la taille dans sa raquette en vendant Mouctar Diakhaby à Valence. Pour compenser, Jean-Michel Aulas rêve de voirplanter son mètre 94 dans la surface rhodanienne. Le boss lyonnais doit cependant faire face à la concurrence anglaise, menée par West Ham, Manchester United et... Everton. Encore eux.Le Memo dans la peau. Après la blessure de sa dernière acquisition au poste de gardien, Alex Meret, le Napoli d’Ancelotti aimerait permettre àde prouver qu’il est autre chose qu’un gardien de Coupe du monde.Ça s'agite aussi dans les bureaux. Selon les informations de plusieurs médias italiens,en tête, l'actuel directeur général d'Arsenalpourrait quitter Londres et être nommé directeur exécutif de l'AC Milan à la rentrée.Le sergent appelé à la rescousse. Pour pallier le départ de Joris Gnagnon pour Séville, le Stade Rennais s’active pour faire venir le défenseur havrais Alors que quelques médias envoyaient Miralem Pjanić à City , Pep Guardiola a tenu à mettre les choses au clair : «» Au suivant.pourrait regoûter à la Premier League. Après une saison fadasse au Borussia Dortmund, c’est Fulham qui pourrait être le prochain encas de l’Allemand selon. Miam.À l’assaut du. Selon les informations de, Newcastle finalise un chèque de 4 millions d’euros pour lever la clause libératoire du défenseur international suisse qui évoluait au Deportivo La Corogne.. Le RC Lens devrait accueillir en prêt l’attaquant français, appartenant à Manchester City et qui avait été prêté l’an dernier au NAC Breda, où le jeune de 21 ans a inscrit 10 buts. Tout à fait Thierry.Avec le pactole amassé après la vente de Malcom au Barça, les Girondins de Bordeaux ont de la ressource. Et c’est, le milieu défensif croate de l’HNK Rijeka, qui est dans le viseur du club au scapulaire. Selon L’Équipe, un accord serait déjà trouvé avec un chèque de 6 millions d’euros, même si Cagliari rôde dans les parages.Propriété de Chelsea, le Croateenchaîne à 23 ans un cinquième prêt consécutif en filant du côté de l'Atalanta. Elles ne sont pas censées être limitées les années Erasmus ?Le latéral espagnoldébarque à Bournemouth en provenance de Leganés. Qué Rico la cerise.rejoint en prêt le Cercle de moins en moins fermé de Bruges. Le jeune monégasque est le septième joueur de la Principauté à renforcer l’effectif du club-satellite.Les Chardons piquent deux joueurs à la concurrence. C’est donc le latéral valenciennoiset l’attaquant caennais(en prêt) qui plantent leur bottes à Nancy.Le défenseur de Watfordpasse le Mur d’Hadrien pour rejoindre en prêt le club écossais d’Aberdeen.Après une saison forte en émotions avec Benevento, où il s'était illustré avec un but à la dernière seconde contre le Milan, le gardien-goleadorfile à Palerme.