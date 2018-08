Un mercredi férié sur le marché des transferts

Des petites gâteries à grignoter ici et là, mais vraiment pas de quoi s'exploser le bide. Il y a même de la place pour en reprendre une dose demain. Et après-demain. Le feu d'artifice, c'est pour quand ?

Le tacle du jour

La revanche du jour

La déclaration du jour

Le clap de fin du jour

Les retours du jour

Le stagiaire recalé du jour

La plus-value du jour

Les rumeurs du jour

C’est fait, mais ça nous importe peu

Par Florian Cadu

On n'appelle pas un joueur de Waldemar Kita au téléphone si on ne fait pas partie du FC Nantes. Même pour prendre quelques nouvelles. Surtout quand on s'appelle Rudi Garcia. «, a dénoncé le président des Canaris.» Bon, si l'OM propose vingt millions d'euros pour, on oublie tout...Les Girondins de Bordeaux ont pris Jimmy Briand, alors que celui-ci avait promis de ne pas s'engager avec un autre club de Ligue 1 que l'EAG ? Guingamp décide donc de faire son marché sur l'Hexagone. Mais dans les règles, grâce à un accord trouvé directement avec Caen pour. Lequel troque sa dernière année de contrat au Stade Malherbe contre trois à l'En Avant.(...)» Autant dire que, sans doute futur recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique lyonnais, est attendu par Bruno Génésio.n'ira pas à Barcelone. C'est Ariedo Braida, directeur sportif du club, qui l'a annoncé : «» Rendez-vous l'année prochaine.La France lui a sûrement manqué., libre, revient donc dans l'Hexagone. À Lille, plus précisément. Sans Claude Puel, pour une fois.Enfin. Après de longues discussions, les Verts et Marseille ont trouvé un accord concernant, qui devrait retourner dans le Forez en échange de cinq ou six millions d'euros. Il était temps.C'est bien beau de danser avec toute la petite famille, maisaimerait retaper dans un ballon, lui qui n'a pas vu la sphère depuis plus d'un an. Le Guinéen a donc tenté de convaincre le KFC Uerdingen 05 de le prendre pour qu'il puisse marquer des buts en troisième division allemande. Réponse négative de son éphémère entraîneur Stefan Krämer : «Vendu douze millions en 2018 à Sassuolo. Acheté cinq millions à Fluminense.aura donc offert sept millions d'euros au Barça. On n'est pas au niveau de Yerry Mina, mais c'est quand même pas mal.La saison dernière,se faisait une joie de venir s'imposer dans son club formateur. Mais l'arrière central n'a pas réussi sa mission. Conséquence directe : il devrait être prêté à Caen. Peut-être que les Girondins n'étaient pas faits pour lui.En parlant d'eux, les Girondins voudraient, attaquant des Glasgow Rangers à quinze buts de moyenne sur les deux dernières saisons. À voir pour quel prix.Être obligé de lever l'option d'achat d'un joueur dont on ne veut pas, c'est ballot. C'est la mésaventure du Sporting Portugal avec, indésirable et suivi par Bursaspor. Un ex de la Roma, quand même.Arsène Wenger a longtemps cru en, mais Arsène Wenger n'est plus à Arsenal. Frosinone pourrait donc accueillir son petit poulain, et la Serie A avec.veut visiblement aller à Nantes. Mais Huddersfield a failli le prendre pour 13,5 millions d'euros. Ça donne une idée du prix...Le tireur de péno le plus inesthétique du monde serait sur les tablettes de Nice et de Marseille. Son nom ?Encore une histoire d'attaquants., jeune promesse du Paris Saint-Germain, se verrait bien être prêté. Mais où ? À Montpellier, qui veut également, ou à Strasbourg, qui veut également Gaëtan Laborde ?Avant-centre toujours, Al-Hilal veut récupéreret proposerait onze millions d'euros à Galatasaray. Sans oublier un énorme salaire. Insuffisant cependant pour faire bouger ses tresses.Septième club espagnol pour, qui passe de Getafe à Málaga. Un ancien de Liverpool, quand même.rentre au pays. Après un détour par Tours, le Tunisien s'en va défendre les couleurs de l'Espérance Tunis. Avec l'espoir de retrouver la sélection., c'est ce défenseur paraguayen acheté en janvier 2017 pour deux millions et des bonbons. Un an et demi plus tard, le voilà prêté au Celta de Vigo, qui devra l'acheter définitivement cinq millions un peu plus tard. Le LOSC s'en sort bien.