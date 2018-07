Un mercredi cliché sur le marché des transferts

L’OM presque doublée par Séville, une rumeur sexy accolée au PSG et Chelsea qui s’agite dans tous les sens : une journée de mercato des plus classiques, égayée par le joli coup du FC Nantes.



Le gros coup (double) du jour

La rumeur sexy du jour : Bonucci à Paris ?

Le bras de fer du jour :

Le jumeau du jour :

After 11 years in the UK I cannot wait to start this new challenge at @FCNantes I feel honoured to join this famous club and I look forward to helping Nantes achieve its goals. #AllezFCNantes Thanks to the team @KeySportsMGMT pic.twitter.com/FeIL2k7uNB — Fabio Da Silva (@Ofabio3) 18 juillet 2018

La grosse perte du jour:

Les rumeurs du jour :

C’est fait mais on s’en fout :

Par Adrien Hémard

Orphelin de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo , le Real Madrid entend bien se goinfrer sur ce mercato estival après plusieurs épisodes plus que raisonnables. Pour commencer son festin, Florentino Pérez regarde du côté de Chelsea, où deux Diables rouges le mettent en appétit : Thibaut Courtois et Eden Hazard , qui ne cache pas son intérêt réciproque pour le Real. Selon, l’ailier belge serait tombé d’accord avec les, tandis que le club serait lui aussi tombé d’accord avec Chelsea pour attirer Courtois contre 35 petits millions d’euros . Dérisoire pour le géant belge ? Oui, car il ne lui reste qu’un an de contrat. Malin, Florentino.Un an après avoir retourné l’Italie en quittant la Juventus pour le Milan AC contre 40 millions d’euros, Leonardo Bonucci remet ça. Sûrement pas très heureux de ne pas pouvoir participer à une compétition européenne pendant deux ans, le défenseur italien veut déjà quitter la capitale de la mode et prendre la direction d’une autre ville fashion : Paris. C’est laqui l’annonce, en révélant que l’agent du joueur négocie actuellement à Paris et que Bonucci prendra sa décision avant samedi. Un renfort de poids pour le PSG, qui coûterait « seulement » 32 millions d’euros. Merci Gianluigi ?Marseille ou Séville ? À en croire, Duje Caleta-Car, 21 ans et défenseur au RB Salzbourg aurait retourné sa veste alors qu’un pré-contrat avait été signé avec l’OM avant le Mondial. Les assauts répétés du FC Séville, les conseils de Rakitić en sélection, et les deux millions d’euros de salaire annuel proposés par les Andalous auraient convaincu le vice-champion du monde qui devait passer sa visite médicale dans la journée à Marseille. Mais en fin d’après-midi,rassurait les supporters olympiens après avoir contacté des proches du club : le pré-contrat de 5 ans signé par Caleta-Car existe bel et bien, et la direction phocéenne attend le joueur ce jeudi. Après, la saga Mario Balotelli et une série Netflix, Marseille conforte son statut de place forte des feuilletons français.Si devant un Nantes-Lyon vos yeux peuvent parfois vous piquer, préparez-vous à voir double la saison prochaine. En effet, pour pallier le départ de Léo Dubois parti à l’OL, les Canaris ont acheté le jumeau de l’arrière droit lyonnais qui lui évolue normalement à gauche, mais qui est pressenti pour occuper le couloir droit l’an prochain. Vous suivez ? Ce joueur est donc Fábio Da Silva , le frère jumeau de Rafael , joueur lyonnais. Formés ensemble à Manchester United où ils ont notamment perdu une finale de C1 en 2011, les frangins vont maintenant batailler pour une Coupe de la Ligue.Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba, Loïc Rémy : le LOSC réalise jusqu’ici un beau mercato, mais n’en oublie pas ses problèmes d’argent. Alors après avoir cédé Amadou à Séville, le LOSC continue sa braderie de luxe. Cette fois, c’est Yves Bissouma qui a traversé la Manche direction Brighton et la Premier League contre 20 millions d’euros, soit 19 de plus que ce qu’avaient investi les Lillois en 2016. Pas mal. Le Malien de 21 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Mouettes, chez qui il espère prendre son envol. Thibaut Courtois proche du Real Madrid, Chelsea se cherche un nouveau gardien. Or, c’est bien connu, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Du coup, plutôt que Kasper Schmeichel un temps pressenti, lesauraient jeté leur dévolu sur Petr Čech, qui avait quitté Stamford Bridge en 2015. Le Tchèque n’a pas dû apprécier l’arrivée de Leno à Arsenal, mais son destin est suspendu à...... celui du brésilien Alisson Becker, que s'arrachent Chelsea et Liverpool. Mais ce sont pour l'instant les Reds qui tiendraient la corde selon les médias britanniques, un accord entre la Roma est annoncé avec un chèque de 75 millions d'euros ! Restons calmes.Chelsea toujours, mais dans le champ cette fois. Alors que l’AS Monaco s’est officiellement positionnée, et que la Juventus serait aussi sur les rangs, lesseraient les mieux placés pour accueillir Aleksandr Golovin. Le milieu du CSKA Moscou de 22 ans privilégierait donc Abramovitch à Rybolovlev.Allez, promis, on arrête avec Chelsea après celle-ci. Mais comment ne pas évoquer les envies de départs de Gary Cahill , taulier des, qui sent le vent tourner alors que le défenseur italien Daniele Rugani est attendu sous peu à Stamford Bridge. Du coup, selon le, le grand Gary pourrait rebondir à Manchester United qui, tradition oblige, est obligé d’acheter un défenseur à chaque mercato.Puisque nous sommes à Manchester, évoquons aussi l’intérêt despour l’attaquant de West Ham Marko Arnautović. Dépensier depuis l’ouverture du mercato, West Ham ne serait pas contre un départ de sa star selon, mais un éventuel destin mancunien dépend des dossiers Rebić et Perisić, privilégiés par Mourinho. Il faudrait peut-être préciser auqu’Arnautović n’est pas croate, mais autrichien.C’est le retour en grâce le plus court de l’histoire. Indésirable en janvier, André Schürrle a depuis retrouvé son niveau au Borussia Dortmund. Pas assez au goût des dirigeants du Borussia, qui entendent l’échanger avec le milieu offensif de Crystal Palace Wilfried Zaha . La réussite pour André, Zaha ça vient.Un nouveau chapitre pour Welbeck ? Poussé vers la sortie par Arsenal, Danny pourrait rebondir à Everton selon le. Chez les, il pourrait découvrir Malcom, ardemment courtisé par l’autre club de la Mersey.Avec un nom pareil, Zinchenko est sûrement un jeune russe qui a brillé au Mondial pour susciter l’intérêt de clubs anglais ? Pas du tout. Si Fulham et Wolverhampton courant après ce défenseur ou milieu gauche appartenant à Manchester City, c’est bien pour ses quatorze apparitions toutes compétitions confondues la saison passée. Et au passage, il est américain.Carlo le gentleman cambrioleur. Alors que la piste Areola est toujours d’actualité, Carlo Ancelotti entend bien ramener quelques ex de Paris au Napoli. Cette fois, selon le, leaurait jeté son dévolu pour ramener son ange Dí María. Il l’aurait même appelé pour remettre le couvert, après leurs relations à Madrid puis à Paris.Ça chauffe pour Godín. Pas question de poêle ici, mais du défenseur uruguayen de l’Atlético Madrid de 32 ans, courtisé par la Juventus Turin. Toujours prête à réaliser des bons coups, la Juventus entend profiter de la clause libératoire du bonhomme fixée à 20 millions. Quel coup dur ce serait pour les barbecues de Grizou !Un an après avoir quitté le foot français suite au naufrage du SC Bastia, Mehdi Mostefa est de retour. Son année à Chypre au Pafos FC ne l’a pas comblé, alors il débarque à Béziers, tout juste promu en L2. Courageux.Le défenseur central néerlandais de 25 ans Xandro Schenk quitte les Go Ahead Eagles pour Twente. Et franchement, on ne comprend pas comment on peut quitter un club avec un nom aussi stylé. Mais cela ne nous regarde pas.Pendant ce temps-là, Beunardeau quitte Metz pour le CD Aves au Portugal. Est-ce une bonne nouvelle ou non ? À votre avis.Le milieu de terrain Durel Avounou est prêté à Orléans une saison par Caen, sans option d'achat. Attention au retour en Normandie l’an prochain, car, après un passage à Orléans, ça peut vite partir en fumée.Il a manqué le train avec Lorient, donc il s’invite dans le wagon des Crocos Nîmois. Denis Bouanga a signé trois ans avec les deuxièmes du dernier championnat de L2, de retour en L1, 25 ans après. Forceur.