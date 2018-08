Un mercredi bleu et noir sur le marché des transferts

Le mercato estival pensait poursuivre son long fleuve tranquille, mais l'Inter a décidé d'agiter de bouleverser cet équilibre sans prévenir. Voici les histoires de gros sous qu'il fallait principalement retenir de ce mercredi 1 août 2018.

1.56k

Deal Done

Ils s'est engagé dans la durée aujourd'hui

La rumeur folle du jour

Ça chauffe pas mal

C'est officiel, mais on s'en carre un peu

Stefanos #Kapino ergänzt das Torhüterteam des SV #Werder. Der 24-jährige Grieche wechselt von @NFFC an die Weser. Moin! Alle Infos https://t.co/vHkmFdNZSS pic.twitter.com/0OqKaQFpY3 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 1 août 2018

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L' Inter , véritable terre d'accueil pour les vice-champions du monde. Marcelo Brozović et Ivan Perišić sont certainement très heureux d'accueillir Šime Vrsaljko. Le latéral droit croate quitte donc l'Atletico pour rallier l' Inter en prêt payant (de 6,5 millions d'euros) avec option d'achat de 17 millions d'euros à la clef. En attendant Modric...?Dans la foulée du départ de Vrsaljko, lesn'ont pas fait laissé le temps à leurs supporters de douter en annonçant directement le nom de son remplaçant. C'est Santiago Arias , 26 ans et international colombien, qui a séduit l'état-major madrilène. Arias quitte le PSV après avoir disputé 173 matchs, inscrit 10 buts et délivré 21 passes dé' avec le club d'Eindhoven.Dans les tuyaux depuis quelques jours, les arrivées de Milan Badelj et de Joaquin Correa ont été officialisées par la Lazio . Libre, l'ancien milieu de terrain croate de la Fiorentina a signé un bail de quatre ans, tandis que Correa s'est engagé pour cinq saison en provenance du FC Séville . Allez, plus que 7 ou 8 arrivées et la Lazio pourra s'asseoir devant la Roma et la regarder droit dans les yeux.Du côté de l'Hexagone, Saint-Etienne a officialisé le prêt avec option d'achat de Timothée Kolodziejczak en provenance des Tigres. De retour en France après quatre ans passés en Espagne , en Allemagne et donc au Mexique , nul doute que le nouveau latéral gauche des Verts, passé par l'OL, aura droit à un charmant accueil lors des derbys à venir.Titulaire incontestable au sein de la charnière du Stade Malherbe Caen Alexander Djiku compte bien poursuivre l'aventure encore quelques saisons avec le club normand. Arrivé de Bastia l'été dernier, Djiku a prolongé son contrat avec Caen jusqu'en 2022.Gianluca Di Marzio n'avait visiblement pas envie de laisser dormir tranquillement les tifosi de l' Inter . Dans la nuit, le journaliste italien spécialisé dans le mercato annonce que la filière croate despourrait encore s'étoffer avec la possible arrivée de... Luka Modrić. Les représentants du joueur seraient d'ores et déjà en discussion avec le club milanais selon, de quoi faire beaucoup d'ombre à la possible arrivée d' Arturo Vidal . Totalement fou.En perdition à Sunderland (D3 anglaise), Lamine Koné est proche de revenir dans la lumière. L'ancien Lorientais est à deux doigts de rejoindre en prêt Strasbourg , qui est tombé d'accord avec lespour le prêt d'un an avec option d'achat de Koné.Du côté de Nice , alors que Mario Balotelli n'est toujours pas parti, Pat' Vieira et sa direction ne sont déjà pas loin de boucler l'arrivée de son successeur. Selon Antonio Sanabria pourrait bientôt poser ses valises chez les Aiglons. Pas une mauvaise idée sur le papier, si on en croit les stats de l'international paraguayen qui a inscrit huit pions en dix-sept matchs l'an passé en Liga.Stefanos Kapino, dernier rempart de Notthingham Forest, s'est engagé avec le Werder Brême . Un retour en Bundesliga pour le portier de 24 ans, qui avait joué deux petits matchs avec Mayence en 2014. L' Allemagne , ça vous gagne.Après avoir renforcé son milieu de terrain avec, notamment, les arrivées de Fabinho ou de Naby Keita, Liverpool n'oublie pas de donner un peu d'air à ses jeunes. Le premier grand gagnant de ce bol d'air frais se prénomme Ben Woodburn, qui part se faire les dents au Sheffield United en Championship. Pour la petite histoire, Woodburn reste un symbole du côté de la Mersey après être devenu, à 17 ans et 45 jours, le plus jeune buteur de l'histoire du club en coupe de la Ligue à Anfield. Jamais bon de se séparer, même temporairement, de ses joyaux.