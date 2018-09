Un mercato record en Europe

PM

3,63 milliards d’euros.C’est la somme totale qu'ont dépensée les équipes des cinq grands championnats européens, cet été, sur le marché des transferts. Ce mercredi, une étude de la FIFA révèle des chiffres de tous les records puisque le marché est en hausse de 6,6% par rapport à la précédente édition.La plus belle progression se trouve chez les Italiens (+74,7%). On pense ici aux 100 millions d’euros dépensés par la Juventus pour recruter Cristiano Ronaldo et qui participe grandement à cette progression. L’Espagne connaît elle aussi une évolution (+42,2%), tandis que l’Angleterre reste, comme à son habitude, le plus gros dépensier des championnats européens.En France, les clubs ont dépensé 360 millions d’euros. Des transactions en baisse par rapport à l’été 2017 qui avait vu arriver Neymar et Mbappé dans notre championnat pour près de 400 millions d’euros cumulés. La FIFA définit la France comme «» puisque le championnat français a vendu pour 718,7 millions d’euros, des chiffres en hausse de 37,5% dans ce domaine.Pour résumer : la Juve s'est fait un petit plaisir, le Barça et Valence se sont bien renforcés et le PSG, sous la menace du fair-play financier, a dû rester bien sage.