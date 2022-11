Un membre du staff ghanéen prend un selfie avec Heung-min Son en larmes

À Ghanaian coach took a selfie with Son while he was crying pic.twitter.com/Ye3xdCF5KY — SPORTbible (@sportbible) November 28, 2022

Les larmes coréennes, ce n'est pas Son problème.Victorieux de la Corée du Sud (3-2) dans une rencontre ouverte et rythmée, le Ghana est sur un nuage. Un succès qui permet auxde prendre leurs premiers trois points dans la compétition et de recoller en tête avec le Portugal qui joue ce lundi soir face à l’Uruguay. Dans l’euphorie, un membre du staff ghanéen a perdu toutes formes de politesse : téléphone en main, il dégaine sa caméra pour prendre un selfie avec Heung-min Son, alors que la star sud-coréenne est en larmes.En même temps, Ghana et pitié, ça ne rime pas.