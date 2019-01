Un match de légendes pour encourager la participation aux élections

1

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Football et politique font bon ménage.Au Nigeria , on ne sait plus trop quoi inventer pour pousser les jeunes à aller voter. Alors, une ONG (Tap Initiative) a eu une idée qui a le mérite d'être originale : organiser un match de foot entre légendes nationales, auquel seules les personnes disposant d'une carte électorale pourront assister.Cette rencontre nommée #PVCFootball, qui se déroulera le 9 février prochain au Lagos National Stadium, opposera lesvainqueurs de la CAN 1994 à ceux de l'édition 2013, selon le quotidien This Day . Sont donc espérés Samson Siasia , Taribo West, Peter Rufai, John Obi Mikel ou encore Joseph Yobo.» , a affirmé le directeur de l'ONG Martin Obono.Vivement que la participation soit au plus bas en France pour voir s'affronter Zinédine Zidane et Kylian Mbappé.