Un match de football dans une rivière en Angleterre

Aquatique Football.Alors que la sécheresse frappe les terrains dans toute l’Europe, le problème ne se pose pas à Bourton-on-the-Water. Un match a été organisé entre l’équipe première et la seconde des Bourton Rovers et a débuté à 11h30. La rencontre a duré 30 minutes dans la froideur et l’humidité de la rivière Windrush. Il s'agit en réalité d'une tradition qui date de plus de 100 ans et a réuni plus de 2000 personnes sur les berges cette année. L’affaire s’est finie en match nul 3-3 après une remontada du deuxième 11 alors qu’ils étaient menés à 3-1. Un beau bazar, surtout sur certains buts, notamment un où les cages se sont effondrées., a déclaré Jack Galpin, l'arbitre du match.À quand la même dans les eaux de la rabette, dans les Yvelines.