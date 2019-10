Un match de FA Cup arrêté pour racisme a été rejoué

Woodside School students say kick racism out of football at @HaringeyBoroFC v Yeovil #FACup tonight. @AntiRacismDay pic.twitter.com/o4ymsxTOgy — Haringey Stand Up To Racism (@HaringeySUTR) October 29, 2019

Rarement un match de qualification à la FA Cup n'avait été aussi attendu.Samedi 19 octobre dernier, la rencontre de FA Cup entre Haringey Borough (7division) et Yeovil Town (5division) a été interrompue à cause de comportements racistes sur les bords du terrain. Ce mardi, ce match a été rejoué et par chance aucun incident n'est venu émailler la rencontre, sans doute dû à l'effectif de police surdimensionné pour un tel match. Au contraire, ce sont de nombreuses pancartes qui ont été affichées par les supporters locaux lors de la rencontre, avec pour une seul objectif «Ce sont les joueurs de Yeovil qui se sont imposés (3-0), un résultat qui a fait enrager Tom Loizon, entraîneur de Haringey Borough. «» , s'est-il exclamé en fin de rencontre. Mais toute la soirée n'a pas été si sombre pour le coach de Haringey, qui se félicite de la qualité de ses supporters : «Se féliciter lorsqu'une rencontre ne connait pas d'incidents racistes en Angleterre, on en est vraiment là ?