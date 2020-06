Un match de D2 belge rejoué en juillet... malgré l'absence d'enjeu

DDG

Mauvaise blague belge.Outre-Quiévrain, le foot est à l'arrêt depuis mars, la fin de saison a été officiellement prononcée à la mi-mai et les premières joutes de l'exercice 2020/2021 ne reprendront pas avant le 7 août... mais cela n'empêchera pas Beerschot et Virton de remettre le couvert en juillet ! Les deux clubs de D2 belge seront à nouveau sur le pont pour rejouer leur duel du 25 janvier dernier, conclu par une victoire du leader Virton (1-0) mais entâché par un but litigieux : alors que l'arbitre place le mur de Beerschot suite à un coup-franc sifflé à l'encontre des visiteurs, les locaux jouent rapidement le coup, prennent l'homme en noir et la défense adverse de court et finissent par marquer l'unique pion de la rencontre.La suite ? Une bataille judiciaire menée par le club basé à Anvers, qui a trouvé son aboutissement avec l'injonction de faire rejouer le match le 26 juillet. Tout ça pour quoi ? Pour rien ou presque, puisque Virton a déjà acté sa descente aux enfers (le club ne s'est pas vu accorder sa licence de football professionnel pour la saison prochaine et sera contraint d'évoluer chez les amateurs), alors que Beerschot est déjà engagé en barrage d'accession à la Proximus League (victoire 1-0 à l'aller contre Louvain). Au moins, ce match pour du beurre permettra aux premiers de signer leurs adieux avec le foot pro et aux seconds de préparer au mieux leur importantissime retour contre Louvain, programmé quelques jours plus tard.A en perdre son latin.