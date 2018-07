Un mardi transalpin sur le marché des transferts

Doublée par le Barça sur le dossier Malcom, la Roma a déniché un nouveau gardien et expédié Defrel en prêt, tout en se positionnant sur Steven Nzonzi. Une hyperactivité caractéristique des écuries italiennes sur le mercato en ce mardi 24 juillet. Sinon, Clément Grenier continue de suivre les traces de Yoann Gourcuff, et le Red Star cherche un pack Adobe.

La volte-face du jour

Le Breton du jour

[#MercatoSRFC]Le #StadeRennais F.C. est fier et heureux d’accueillir dans ses rangs l’expérimenté milieu de terrain @clemgrenier. L’international français de 27 ans a signé un contrat de 3 ans.➡ https://t.co/YxxPbo1Ala #ToutDonner pic.twitter.com/JiXMZd23Z2 — Stade rennais F.C. (@staderennais) 24 juillet 2018

Le futur Parisien du jour

L’ex-Parisien du jour

⚡ Официально: Гжегож Крыховяк – игрок московского « Локомотива » !Полузащитник проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды. Добро пожаловать в « Локо » , @GrzegKrychowiak! https://t.co/wgyCmNA1ev pic.twitter.com/Eo24BhRPeA — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 juillet 2018

L’échange du jour

Le futur entraîneur du jour

L’héritier du jour

Les paris du jour

« C’est le club de ma Région, j’ai toujours voulu signer ici » ✍️ @AndyDelort9 est montpelliérain ! ?? https://t.co/DfPrHSNrqR pic.twitter.com/QJIDeu5Cef — MHSC (@MontpellierHSC) 24 juillet 2018

Les rumeurs du jour

C’est fait, mais on s’en fout

Chegou a hora de anunciar, nação santista: Carlos Sánchez é do Santos! À coletiva será amanhã, às 12h, com transmissão ao vivo da @SantosTV! #BienvenidoSánchez pic.twitter.com/O0GOATr1UX — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 24 juillet 2018

[ OFFICIEL]Le @RedStarFC officialise l'arrivée de Moussa Sao ! L'ailier ambidextre qui a connu un début de carrière remarqué au futsal avant de basculer définitivement vers le foot à 11 vient de s'engager pour les deux prochaines saisons #Mercato https://t.co/o1pEphI3nh pic.twitter.com/ZEMWIFz1Y2 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) 23 juillet 2018

[#Mercato] ?En fin de contrat au club le 30 juin dernier, Matthieu Sans a finalement trouvé un accord avec la #TeamChamois pour prolonger l’aventure. Sa signature officielle doit avoir lieu sous peu.#SeQueda ??⚪️⚽️ pic.twitter.com/qZ8ONxguOy — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) 24 juillet 2018

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fidèle au générique d'une série presque homonyme,hésite. Lundi soir, il s’envolait pour l’Italie où l’AS Roma l’attendait impatiemment. Mardi matin, il était finalement toujours à Bordeaux. La faute à qui ? Au FC Barcelone qui est entré dans la danse à la dernière minute, en proposant 40 millions d’euros aux Girondins de Bordeaux, plutôt que les 35 promis par la Roma. Vexés, les dirigeants de la Louve auraient immédiatement aligné leur offre sur celle des. Trop tard, puisque le Brésilien de 21 ans a bien arrêté son choix sur le Barça où il a signé pour cinq ans contre 41,5 millions d'euros. En tout cas, le feuilleton Malcom est toujours aussi passionnant.Il avait choisi Guingamp en janvier pour se relancer. Avec 5 buts et 5 passes décisives en 15 matchs à Guingamp,semble avoir fait un bon choix en s'engageant à Guingamp l'hiver dernier. Un semestre plus tard, l’ancien Lyonnais quitte la sous-préfecture des Côtes-d’Armor pour poser ses valises à 134 kilomètres de là, à Rennes, où il remplace un autre ex-Lyonnais déchu : Yoann Gourcuff Clément Grenier disputera la Ligue Europa la saison prochaine, et s’est engagé pour trois saisons du côté du Roazhon Park. Prochaine étape ? Dijon, comme tous les gens qu'on a un jour ou l'autre comparés à Zizou.Laenvahit le PSG. Après l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, et la rumeur Julian Weigl, c'est au tour ded'être associé au PSG. D'après les informations de Sky Sports, le défenseur du Bayern Munich serait en négociations très avancées avec le PSG, au point qu'un accord serait tout proche. Le challenge de Boateng est périlleux : déloger Jérôme Leroy de son trône de meilleur Jérôme de l'histoire du PSG.La Pologne n'a pas brillé en Russie pendant la Coupe du monde, maiss’y est visiblement bien senti. Auteur d’un but lors de Pologne-Sénégal à Moscou (sur le terrain du Spartak) le 19 juin dernier, le milieu de terrain qui appartient toujours au PSG a été prêté pour une saison avec option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros à un autre club moscovite, le Lokomotiv. Pour rappel, Krychowiak avait signé à Paris pour 27 millions d’euros en juillet 2016. Comment dit-on flop en polonais ?, rubrique transferts été 2018, épisode 2. Après les rumeurs l’envoyant à Paris ou Chelsea en cas de suspension de l'AC Milan en Coupe d'Europe, le défenseur central italien continue d’agiter les pages transferts des journaux italiens. Alors que la suspension de l'AC Milan a été annulée par le TAS, Bonucci aurait tout de même des envies d’ailleurs. Un ailleurs qu’il connaît plutôt bien, puisqu'il s’agirait de la Juventus. D'après les informations deet de la, l'AC Milan et la Juventus étudieraient un échange entre Leonardo Bonucci et Gonzalo Higuaín . Le second étant estimé à 60 millions d’euros contre 35 pour le premier, lescombleraient le manque à gagner par un petit chèque.Il vient de résilier son contrat de consultant avec la Sky. Il sort d’une Coupe du monde où il a brillé dans son rôle d’adjoint avant d’être éliminé par son pays. Et si c’était le moment pourde définitivement passer de l’autre côté et de s’installer seul sur un banc ? À en croire le, ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Titi ne prenne les rênes d’Aston Villa en Championship. Casse-gueule.Après avoir (très bien) vendu Alisson Becker pour 60 millions d’euros à Liverpool, l’AS Roma vient de très bien le remplacer pour seulement 11 millions. L’héritier du désormais «» ?, 28 ans, qui sort d’une superbe Coupe du monde avec la Suède. Toujours pas de nouvelles de ses sœurs en revanche.Il y a un an et demi,débarquait à Toulouse pour tout casser, contre 6 millions d’euros. Au bout du compte, avec dix buts en une saison et demie, il n’a rien cassé du tout, et s’envole pour son neuvième club en neuf ans à seulement 26 ans. Pas mal. Le buteur est prêté avec option d’achat à Montpellier pour une saison, et revient sur ses terres, puisqu'il est né et a été formé à Sète, soit à trente bornes de Montpellier.Très en vue pendant la Coupe du monde,a enfin convaincu un club de le conserver. Prêté par Porto à River Plate jusqu'en décembre dernier, le Colombien a convaincu le club argentin de lever l’option d’achat de 3,25 millions d’euros. Signe de la confiance des Argentins ? La nouvelle clause libératoire de Quintero, fixée à 25 millions d’euros.CR7 a explosé quelques compteurs en signant à la Juventus pour plus de 100 millions d’euros. Mais son arrivée pourrait être le signe d’un regain de forme de la Serie A à en croire. Le quotidien avance ainsi que l’Inter, qui réalise jusqu’ici un mercato séduisant, serait en train de tout donner pour attirer. Oui oui, Messi à l’Inter pour reformer la rivalité entre les deux quintuples Ballon d’or. Aussi fou qu’improbable, venant d’un club qui a du mal à attirer Rafinha Pris de vitesse par l’OM dans le dossier Duje Ćaleta-Car, le FC Séville recherche toujours un défenseur. Pour trouver son bonheur, le club andalou continue d’étudier des pistes privilégiées par Marseille, comme celle menant à. Le défenseur rennais de 21 ans serait sur le point de quitter la Bretagne pour Séville contre 15 millions d’euros selon. Un départ surprise, puisque le joueur avait annoncé son ambition de découvrir la Ligue Europa avec son club formateur.En Andalousie, un Français en chasse un autre. Si l’arrivée de Gnagnon se précise, le départ deaussi. Reste à savoir où. Si Barcelone serait intéressé, c’est bien Arsenal qui a été le plus persuasif jusqu’ici, malgré les réticences desface à la clause libératoire du Sévillan fixée à 40 millions. Constatant ces hésitations, l’AS Roma s’est positionnée selon lamalgré un entrejeu déjà bien fourni ( Daniele De Rossi Kevin Strootman , Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante et Maxime Gonalons ).AS Roma que devrait quitter. L’attaquant français de 27 ans est sur le point d’être prêté à la Sampdoria de Gênes avec option d’achat à 20 millions d’euros.D’après plusieurs médias mexicains, l’OM pourrait enfin être libéré de son boulet nommé. Le défenseur brésilien a posté une photo de lui dans l’avion sur ses réseaux sociaux, et devrait s’engager avec le club de Santos Laguna. Logique pour celui qu’on annonçait aussi précieux qu’une Ferrari, mais qui n’aura été digne que d’une pâle berline française.Dix-sept buts en 130 matchs, c’est la vie qu'a décidé de meneren quatre ans au FC Nantes. Pourtant, l’attaquant est connu de toute la France du foot pour son passé de vendeur à la boutique du PSG. Le maillot du SM Caen se rapprochant de plus en plus du design Hechter des Parisiens, il a trompé le joueur de 26 ans qui s’est engagé pour quatre ans à Malherbe.Le Deportivo Alavés continue de faire ce qu’il veut du FC Sochaux, dont il gère maintenant les intérêts. Dernière transaction, le prêt de l’international espoir bosnienchez les Lionceaux.Auteur d’une belle Coupe du monde, le milieu de terrain uruguayenquitte logiquement Monterrey. Mais pas d’Europe pour lui, puisqu'il a préféré tenter l’aventure du côté de Santos au Brésil où il a signé un contrat de trois ans.Toujours pas de clap de fin pouret ses plus de 400 matchs pros au compteur. En fin de contrat au Gazélec, Elana rebondit du côté de Tours, en National 1, à 38 ans. L'ancien Ajaccien ne sera pas dépaysé dans un club sponsorisé par Corsicatours.Direction le FC Porto pour, après trois ans à Newcastle. Passé par Anderlecht, le défenseur de 23 ans sera donc vendu 60 millions d’euros à Manchester City dans deux ans.De retour en Ligue 2, le Red Star s’est offert l’ailier(ex-Le Havre et Sochaux), mais toujours pas de pack Adobe, visiblement.Ça reste moins pire que le CM des Chamois niortais, resté bloqué en 2017 pour annoncer la prolongation de