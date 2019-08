Un mardi progressif sur le marché des transferts

À seulement deux jours de la fermeture du mercato anglais, les choses ont avancé... un peu. Avec notamment un Laurent Koscielny abandonnant la Premier League pour Bordeaux, un Philippe Coutinho annoncé à Arsenal, un Wayne Ronney de retour aux affaires en Angleterre, un Yusuf Yazıcı venant renforcer l'attaque de Lille et un Bixente Lizarazu en mode Koh-Lanta.

Ils ont (enfin) embrassé leur nouveau maillot

Wayne Rooney de retour aux affaires, en Angleterre

L'ASSE officialise Miguel Trauco

Il a (enfin) ôté son ancien maillot

Bojan Krkić et Stoke, c'est fini

Stoke City can confirm that @BoKrkic has left the Club by mutual consent.The Club would like to thank Bojan for his efforts during his five-year spell with the Potters and wish him well for the future.#SCFC ?⚪️ — Stoke City FC (@stokecity) August 6, 2019

Le projet intéressant du jour

Laurent Koscielny is leaving us to join Ligue 1 side Bordeaux — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2019

Pourquoi Philippe Coutinho doit signer à Arsenal

La photo de vacances

À ce prix-là, Lille aurait pu s'acheter...

Le 6 août 2010 : Dieumerci Mbokani faisait frissonner Monaco

Le point UNFP du jour

Et pendant ce temps-là, au FC Saint-Riquier

C'est un un joli pari sexy, que s'offre Crystal Palace. Évoluant en deuxième division anglaise, le club va pouvoir compter sur le légendaire Wayne Rooney. Sur le terrain ET sur le banc de touche puisque le Monsieur débarque en tant que joueur-entraîneur adjoint, histoire de filer un coup de main et un peu de son expérience britannique au coach Phillip Cocu. Mais il va falloir patienter : l'attaquant n'arrive qu'en janvier.Départ Flamengo, atterrissage Saint-Étienne. La différence environnementale des deux lieux devrait réclamer un petit effort d'adaptation au Péruvien Miguel Trauco, mais les Verts en sont persuadés : leur neuvième recrue va faire le taf, au poste de latéral gauche.Constamment attendu, trop peu vu. Cela faisait cinq années que Bojan Krkić avait rejoint Stoke City, et bien davantage qu'il n'était pas à la hauteur de ses promesses de début de carrière. Prêté à deux reprises (à Mayence, et à Alavès), l'Espagnol a donc quitté son ex. C'est sans doute mieux comme ça.Il ne manque plus que la visite médicale, et Laurent Koscielny sera un Girondin. À 33 ans, le défenseur central quitte donc Arsenal où il était encore titulaire pour Bordeaux. La Premier League, pour la Ligue 1. Le cinquième du championnat anglais, pour le quatorzième du championnat français. Le finaliste de la C3 2019, pour le finaliste du Trophées des Champions 2013. L'Europa League, pour la Coupe de la Ligue.Et c'est lui qui l'a absolument voulu, à en croire les propos du fameux «» cité par: «» Franchement bis, il est facile de comprendre pourquoi la source a souhaité rester anonyme.Les rayures, ça ne lui réussit pas. Voyez plutôt : dans sa carrière, Philippe Coutinho a montré toute l'étendue de son talent en portant le maillot rouge uni à Liverpool et la tunique entièrement jaune du Brésil. À l'inverse, le Sud-Américain a déçu au sein d'une Inter colorée en noir et bleu, chez un Vasco de Gama noir et blanc, en défendant les lignes bleues et blanche de l'Espanyol ou le combiné bleu/grenat de Barcelone. Non, ce qu'il lui faut pour retrouver son meilleur niveau est évident : un costume d'une unique teinture. Voilà pourquoi le prêt évoqué à Arsenal ne serait pas une mauvaise idée, au moins pour les matchs disputés à domicile. En lui ôtant, évidemment, les manches blanches. Oui, on veut Philippe en Marcel.Bixente Lizarazu, ancien footballeur et expert du ballon rond en mode. Pas de transfert de chaîne, mais transfert d'émission ?16,5 millions d'euros pour un attaquant de 18 ans nommé Yusuf Yazıcı, qui a beaucoup joué (une centaine de matchs) mais peu marqué (une vingtaine de buts) avec Trabzonspor et qui ressemble davantage à Enzo Crivelli qu'à Edinson Cavani, ça peut sembler beaucoup. Surtout quand avec ce pognon, on peut aller au restaurant pour s'enfiler 24 876 welsh XXL en plat de résistance accompagnés de 58 bouteilles de Romanée Conti Grand Cru (le vin le plus cher du monde, au 10 janvier 2019) et de 65 679 tartes au Maroilles en dessert (en dessert, oui). Sans oublier les 54 314 chicons-gratin en entrée (en entrée, oui) et les 166 666 gaufres à la vergeoise pour le goûter, avant d'aller roupiller au stade Pierre-Mauroy dont on sera propriétaire à hauteur de 2,5%. Miam.Il y a neuf ans, la majorité des médias de sport font le même jeu de mot : «» . À l'époque promis à un énorme avenir et pisté par Liverpool ou Hambourg, le Congolais du Standard de Liège signe à l'ASM pour sept millions d'euros (une grosse somme, à cette période) expliqués par une hype assez surprenante.Bien entendu, l'histoire d'amour ne décolle jamais vraiment et le bonhomme dispute... onze matchs, pour un seul pion. Dès l'hiver, le gamin né en 1985 est mis de côté et appelé à se trouver un nouveau point de chute. Suivront de nombreux voyages dans différent pays, et des prestation sans trop de folie.Saint-Étienne, Séville, Olympique Lyonnais, Troyes et Caen. Pas si mal, ce curriculum vitæ. Il appartient à Mouhamadou Dabo, libéré par le Stade Malherbe après la descente du club en Ligue 2. Sauf qu'en l'observant de plus près, chacun pourra s'apercevoir que le défenseur n'a disputé qu'une petite dizaine de rencontres en l'espace de... trois saisons.Cela ne signifie pas obligatoirement que le joueur de 32 piges est définitivement cuit, et qu'il ne peut pas rendre quelques services en Ligue 1 ou en Ligue 2 - voire en National -. Pourquoi ne pas tenter le coup, en proposant par exemple un salaire en fonction de parties jouées pour assurer ses arrières ?