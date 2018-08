Un mardi grassouillet sur le marché des transferts

La Serie A se refait une beauté, Valence continue de s'armer, et Bernard Caïazzo regrette infiniment d'avoir loupé Ibrahima Sissoko. Enfin un peu de folie sur le mercato !

Le gros coup du jour : Nzonzi à la Roma !

La relance du jour : Bakayoko au Milan

La poupée russe : Denis Cheryshev

Le revenant : Stéphane M'Bia

Quoi de neuf sur la West coast ?

L’appel du pied : Anthony Modeste

La Nicollin du jour : Bernard Caïazzo

La rumeur folle : le plan à trois PSG-Pogba-Rabiot

Les autres rumeurs

C’est fait, mais on s’en tamponne le coquillard...

Après deux ans au Rubin Kazan, l'ancien Barcelonaisrejoint le FC Sion. Où il aura la chance de pilonner l'ancien gardien des Verts Anthony Maisonnial à l'entraînement.Ne le jugez pas sur son prénom.a 18 ans, il vient de Santos et c'est le nouvel attaquant brésilien de la Lazio.

Temps additionnel :

» À force de tergiverser quant à la décision de lever ses fesses de sa serviette pour aller voir la charmante silhouette sur la plage qu’il était en train de relooker derrière ses Wayfarer, le PSG s’est fait griller par un jeune homme qui n’avait pas froid aux yeux, et qui avait surtout l’avantage de connaître la dulcinée de longue date. Oui, l’AS Roma a chopéau FC Séville par l’intermédiaire de Monchi, le directeur sportif du club romain qui travaillait encore pour le club andalou jusqu’à l’année dernière. Selon, les deux clubs se sont mis d’accord autour de 30 millions d’euros pour le transfert du milieu défensif de 29 ans. Il fallait bien que le bronzage doré d'un champion du monde tricolore finisse par faire son effet cet été.Alors, comme ça, l’Italie redevient une destination privilégiée. Non retenu comme pièce maîtresse dans les plans du nouveau coach de Chelsea Maurizio Sarri, Tiémoué Bakayoko file chez les Rossoneri . Le champion de France 2017 avec Monaco, qui a disputé 29 matchs de Premier League la saison dernière (dont 24 titularisations), a été lâché en prêt payant de 5 millions d’euros, avec une option d’achat fixée à 35 millions, selon le. CR7 à la Juve, Nzonzi à la Roma, les clubs milanais qui se renforcent... c’est les Finlandais fans de foot qui vont être contents L’éloquence de Denis Brogniart, l’intelligence de Denis Papin et le shoot ficelles de Denis Rodman : c’est! Un an et demi après son départ à Villarreal, le Russe revient à Mestalla par la grande porte. Oublié l’épisode de l’élimination sur tapis vert avec le Real Madrid en Coupe d’Espagne qui l’avait fait passer pour un guignol en Espagne , le milieu offensif de 27 ans sort d’une Coupe du monde excitante . Avec le club à la chauve-souris, il s’apprête donc à jouer la Ligue des champions aux côtés de partenaires d’attaque nommés Batshuayi et Gameiro. Le Gotha à Gotham City.Après le Stade rennais, l’OM, QPR, Séville, Trabzonspor et Hebei China Fortune,revient en Ligue 1 ! Le milieu défensif camerounais de 32 ans, capable d’évoluer en défense, a trouvé un accord avec le Téfécé. Un Lion ne meurt pas, il dort sur des billets en Chine.C’est un crève-cœur pour les supporters caennais. Déjà orphelin de ses cadres Damien Da Silva, Rémy Vercoutre et Ivan Santini, tous partis cet été, le Stade Malherbe pourrait bientôt lâcher. Selonet, l’attaquant de 28 ans – à qui il ne reste plus qu’un an de contrat – est sur le point de s’engager avec l’En Avant de Guingamp. Roux-Rodelin au Roudourou ? Ça sent la frappe en finesse, cette gâchette « R2 » .Comme Stéphane M'Bia,a fait le tour du coffre-fort en Chine. Comme lui, il cherche à revenir en Europe, libre de tout contrat après son bail d’un an au Tianjin Quanjian. «(...)» , a-t-il confié à la chaîne allemande Sport1. Pour le projet sportif, le vrai, cette fois.» , voilà comment feu Louis Nicollin qualifiait la cellule de recrutement du MHSC en 2016. Sur France Bleu Saint-Étienne Loire , le président du conseil de surveillance de l’ASSE Bernard Caïazzo a décidé de dézinguer la sienne à son tour, en évoquant le RC Strasbourg, prochain adversaire des Verts : «» Et Khazri, Debuchy, Subotić, M’Vila... C’est du poulet ?!Prenez les trois pôles qui attirent le plus de spéculations sur le mercato, agitez le tout et le plat est servi par. La recette est la suivante : faites fondre duau FC Barcelone, puis laissez mijoter duà la Juventus. Au pire, faites l’inverse : mélangez du Rabiot au Barça. Mais encore faut-il que le PSG reste au frais...L’AS Monaco serait décidée, selon, à s’activer après le départ de Keita Baldé à l’Inter. Dans le viseur au FC Porto ? Un certainD’après le tabloïd, le PSG aurait dans l’idée de poser 112 millions sur la table de Tottenham pour. Un doudou pour consoler les supporters du départ de Javier Pastore à la Roma.Selon le tabloïd, l’OM envisagerait de recruter le milieu international égyptien d’Arsenal,, pour remplacer Frank Zambo Anguissa, parti à Fulham. Et c’est pas les tunes qui manquent.Le journaliste espagnol José Manuel García croit savoir que le FC Séville aurait refusé un contrat à 22 millions d’euros pour. De qui ? D’un club français du Sud-Est de la France où ont joué George Weah et Fernando Morientes. L’OM ou l’AS Monaco, donc.Après deux ans au Rubin Kazan, l’ancien Barcelonaisrejoint le FC Sion. Où il aura la chance de pilonner l’ancien gardien des Verts Anthony Maisonnial à l’entraînement.Ne le jugez pas sur son prénom.a 18 ans, il vient de Santos et c’est le nouvel attaquant brésilien de la Lazio. Doucement, il va sûrement commencer par se faire les dents avec laEn ce jour de deuil à Gênes, après l’effondrement d’un pont qui a fait au moins 22 morts , la Sampdoria a recruté le milieu suédoispour 2,2 millions d’euros à Hambourg.Après avoir découvert la L1 dimanche au Parc OL,, milieu de 19 ans, a signé son premier contrat pro avec Amiens.Moi, Nikolaj, 16 ans et demi, 1,90m.de son patronyme est un jeune attaquant suédois qui a quitté l’académie de Malmö pour rejoindre Bologne. Mais à qui peut-il bien nous faire penser...Le jeune ailier de Man City(21 ans) est prêté en Liga chez lesdu Gérone FC, l’une des pouponnières du clubRetour gagnant ? Après une belle carrière sur les courts de tennis, Mary Pierce va défendre les cages de Rodez en D1 féminine... À moins que ce ne soit Laëtitia Philippe et ses quatre sélections chez les Bleues.Tard dans la soirée ce lundi,a signé au Qatar Sports Club après six mois à Konyaspor. Et de quatorze pour le Camerounais, qui a encore de la marge avant d’aller chercher les 27 destinations de SebastiánAbreu.