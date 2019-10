Un Manchester United serein fait le job, un Arsenal maudit rate le sien

7

Norwich (4-3-3) : Krul - Aarons, Amadou, Godfrey, Lewis (Bryamat, 66e) - Tettey, Buendia, Leitner (Stiepermann, 45e) - McLean, Cantwell (Hernández, 45e), Pukki. Entraîneur : Daniel Farke.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Fred - James (Lingard, 80e), Pereira (Garner, 82e), Rashford - Martial (Greenwood, 75e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Arsenal (4-4-2) : Leno - Chambers, Papastathopoulos, Luiz, Tierney (Kolašinac, 75e) - Guendouzi, Xhaka (Saka, 61e), Pepe, Ceballos - Aubameyang, Lacazette. Entraîneur : Unai Emery.



Crystal Palace (4-5-1) : Hennessey - Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt - Townsend, Kouyaté (McCarthy, 90e), Milivojevic, McArthur, Zaha - Ayew (Benteke, 81e). Entraîneur : Roy Hodgson.



Fort d'un match nul satisfaisant acquis contre Liverpool (1-1) et d'une victoire en Ligue Europa face au Partizan Belgrade (1-0), Manchester United a peut-être laissé passer l'orage. C'est aussi ce que laisse penser la victoire convaincante des: face à Norwich ce dimanche, les hommes de Solskjær, dominateurs et convaincants dans le jeu, ont plié le match grâce à un James intenable et à des réalisations de McTominay (la 2000de son club en Premier League) (21) et Rashford (30). Au retour des vestiaires, le score aurait pu être plus lourd encore si Krul n'avait pas stoppé deux pénaltys (une première dans l'histoire de la Premier League), tous deux concédés après intervention du VAR et manqués par Rashford (29) et Martial (43). Ce n'est que partie remise puisqu'en seconde mi-temps, les Red Devils, plus attentistes, enterrent néanmoins définitivement Norwich grâce à une belle finition de Martial (73). Les Canaris sauvent néanmoins l'honneur en fin de match grâce à Hernández (88). Tant pis pour le clean sheet, Manchester United peut se satisfaire de son résultat, qui lui permet de grimper à la 7place du championnat : ça, c'est de la remontée.Une semaine après une triste défaite à Sheffield (0-1), Arsenal devait se reprendre ce dimanche face à Crystal Palace pour rester au contact des quatre premières places. Dès les premiers instants, lesimposent ainsi leur domination auxet c'est logiquement que deux buts viennent récompenser les hommes d'Emery, le premier inscrit par Papastathopoulos (7), le second par David Luis (9). Mais Arsenal se relâche : Zaha, qui s'est chauffé plus tôt avec le public, écope d'un carton jaune pour simulation avant que le VAR ne lui donne raison et accorde... un pénalty aux, que se charge de transformer Milivojevic (32). Le cauchemar se poursuit en seconde mi-temps pour les: Ayew égalise rapidement (53) après une erreur de Xhaka, lequel, remplacé quelque temps plus tard, balance son brassard de capitaine et s'embrouille avec son entraîneur. Tout va de travers pour Arsenal : en fin de rencontre, Sokratis croit donner la victoire aux siens mais sa réalisation téléphonée est finalement annulée par le VAR pour une faute litigieuse (inexistante ?) sur Chambers (85). Arsenal est maudit et en restera là : ce qui ne devrait pas arranger la situation d'un Emery déjà chahuté.