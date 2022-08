Le manager du Sheffield FC alerte sur l'addiction des joueurs aux somnifères

Our Gaffa Great insightful read ⁦@cressy_6⁩ - you’ve smashed it pal! Let’s hope you can take us to the football league https://t.co/Q701j7SQuK — Sheffield Football Club (@sheffieldfc) August 10, 2022

Le football anglais se réveille.Lors d’une interview pour The Independent , Harry Cresswel, ancien joueur et actuel manager du Sheffield FC a témoigné sur le fléau que sont les somnifères dans le football outre-Manche. Selon lui, cela toucherait aussi les joueurs de Premier League. Une addiction qui lui a fait subir des tremblements nocturnes et qui a même failli le pousser au suicide. Après un an de désintoxication, l’ancien défenseur espère que son message permettra d’éviter à des jeunes joueurs de tomber dans ce piège.a déclaré le manager.Alors que nous, on s'écroule après même pas une heure de five.