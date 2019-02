Un magnifique but contre-son-camp signé Randrup

Helsingborg's Anders Randrup with an own goal of the weekend contender pic.twitter.com/izJ82eyfc4 — James Dart (@James_Dart) 3 février 2019

Un tacle glissé sublime qui termine son chemin en pleine lucarne.Le geste est beau, l'histoire aurait pu l'être encore plus pour Anders Randrup , qui a connu sa première et unique sélection avec le Danemark à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, avec 30 balais au compteur, le latéral droit roule sa bosse en D1 suédoise avec Helsingborgs et a refait parler de lui dimanche pour son superbe but... contre-son-camp.Le défenseur danois avait pourtant bien couvert son attaquant, parti dans la profondeur, et semblait se diriger vers une récupération de balle aux 25 mètres. Mais inexplicablement, Randrup se fend d'un tacle glissé qui se transforme en énorme pointard dans la lucarne de son propre gardien.Tout ça alors que son équipe menait 2-1 à lors d'un match de préparation contre les Danois d'Odense (2-2 score final). Alors merci qui ? Merci Anders.