Un lundi soporifique sur le marché des transferts

Le départ de Keita Baldé pour l'Inter, la quête niçoise pour dénicher l'avant-centre de sa vie et les envies pressantes de se barrer de l'Empire du milieu pour Anthony Modeste ont rythmé le marché des transferts de la journée. Mis à part ça ? On entendrait presque les mouches voler.

Le remerciement du jour

La quête du Graal du jour

Le dilemme du jour

Le « venez me chercher » du jour

Le mariage est imminent

C’est acté, mais bientôt oublié

#remyriou signe un contrat de 2 ans + 2 ans en option @SportCharleroi. pic.twitter.com/zYyeYG0jV2 — Mehdi Bayat (@MehdiBayat79) 13 août 2018

#MERCATO ⚠️Dernière Minute⚠️ Le @SB29 a le plaisir de pouvoir officialiser le prêt pour une saison (sans option d'achat) du milieu de terrain de l'@AS_Monaco Ibrahima Diallo (19 ans) ➡️ https://t.co/dLF6MxVuh7@LFPfr @DominosLigue2 pic.twitter.com/X0CfyCsSUe — Stade brestois 29 (@SB29) 13 août 2018

C’est celui de Roberto Calenda, l’agent dedans la. Le Monégasque vient en effet de signer à l’ Inter en prêt de 6 millions d’euros assorti d’une option d’achat à 40 millions. « Monaco , ton meilleur copain d’un an.La vie sans numéro 9 est longue du côté de Nice . Pendant que Mario Balotelli , en attente d’une porte de sortie, reste sur la touche, les Aiglons déplorent chaque jour un peu plus les méfaits de vivre sans gros avant-centre. La défaite à domicile face à Reims samedi (0-1) a permis à toute la direction d'être d'accord sur le sujet. Quelques heures après cette débâcle, les décideurs niçois s'accordaient sur un nom : celui de. Une offre de 2 à 3 millions d’euros aurait été transmise à Valence, si l’on en croit. Il faut dire que l'homme à la course d'élan folle sur les tirs au but vient de dégringoler dans la hiérarchie des attaquants valenciens après les arrivées de Michy Batshuayi et de Kevin Gameiro . Si Balotelli a réintégré lagrâce à Nice , pourquoi Zaza ne serait pas capable d'en faire autant ?En attendant, Nice n'a pas le temps de niaiser et, comme prévu, investit une nouvelle fois dans la fougueuse jeunesse incarnée par. Et ça fait 10 millions d'euros – en plus des 30% sur la revente – dans la besace du président lyonnais, Jean-Michel Aulas . Reste à savoir ce que le boss de l'OL va bien pouvoir faire de tout cet oseille.Vendreou le garder ? C’est la question que se pose actuellement Gérard Lopez , président du LOSC alors qu’une offre du FC Séville – à 25 millions d’euros – vient d’être posée sur la table des négociations selon. Certes, c’est plutôt appétissant, surtout pour le club nordiste aujourd’hui sous le coup d’un avertissement de la DNCG, qui souhaite que ce dernier rééquilibre ses comptes. Or, au-delà de ça, c’est aussi la saison des Dogues qui se joue s’ils venaient à perdre leur artiste en attaque (13 buts, 4 passes l’an passé en L1). Se faire saigner par le fisc ou par la Ligue 1 ? Le dilemme est cornélien.À défaut de briller dans le championnat chinois de foot (4 buts en 12 apparitions l’an passé à Tianjin),s’illustre dans l’appel du pied. L’attaquant français passé par Cologne a envoyé un signal à la chaîne allemande Sport1 qu’un «» Il tombe à pic. Dortmund est en panne sèche en attaque. Il en reste qu'au regard du spleen que Modeste traîne depuis plusieurs mois, ce message a tout l'air, en filigrane, d'un SOS.L’ Atalanta a une Ligue Europa à disputer. Donc autant dire qu’il faut recruter :, défenseur central de 24 ans du Bayer Leverkusen , devrait arriver prochainement à Bergame selon les dires de Sky Sports. L'Autrichien, envoyé en prêt au Leicester l’an passé, n’a que trop peu tapé du ballon et devrait être lâché dans les jours à venir. Kévin Malcuit parti sous le cagnard napolitain, c’estqui le remplace au pied levé. Le latéral droit de Southampton va signer au LOSC selonaprès deux ans mouvementés (10 matchs) chez la perfide Albion. L’heure de repartir du bon pied pour Jérem’.Alerte crack., Iranien du club suédois d’Östersund, 24 ans, débarque au Stade rennais pour insuffler tout son savoir en matière de Coupe d'Europe pour avoir atteint les seizièmes de finale de C3 l’an passé. On vous aura prévenus.La star du foot péruvienpoursuit son bonhomme de chemin au Brésil . Après les Corinthians, puis Flamengo,migre à Porto Alegre, pour le club de l’Internacional, en agent libre et pour trois ans. Dénicher un contrat de trois ans quand on en a 34, cela s'appelle un braquage.Milan préparerait-il le terrain pour Bakayoko ? Dans tous les cas,, sentinelle de 20 piges, doit faire ses armes. Direction Sassuolo pour l’Italien, dans le cadre d’un prêt d’un an.L’ex-portier nantaisest de retour, cette fois à Charleroi . Après un an à bouffer le banc à Alanyaspor (9 matchs), il vient de parapher un contrat de deux ans dans le club belge.C’est bien beau de s’empiffrer de joueurs, mais il faut bien dégraisser à la fin du compte pour West Ham . Résultat : le milieu relayeurest envoyé en prêt avec option d’achat à la Fiorentina Auxerre continue ses emplettes avec l’arrivée de. L’attaquant de 32 ans, qui a marqué 11 buts l’an passé sous les couleurs de Clermont , en plantera 12 cette saison. On parie ?Le Stade brestois vient à son tour dépecer l’effectif monégasque. C’est le milieu défensifqui est prêté un an dans le Finistère après, selon le coach Jean-Marc Furlan , «» .