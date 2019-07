Un lundi paisible sur le marché des transferts

On a beau ne pas aimer le lundi, rien n'empêche de rester un minimum actif sur le marché des transferts. Un club chinois a calmé ses ardeurs en passant de Gareth Bale à Ivan Santini, Héctor Moreno est allé prendre le soleil du Qatar, pendant qu'Arturo Vidal s'amusait avec des cochons. Comme quoi, un lundi au travail peut aussi être un moment paisible.

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

Skhiri traverse le Rhin pour Cologne

Verstärkung für den #effzeh. Der tunesische Nationalspieler Ellyes #Skhiri wechselt von Montpellier nach Köln. Herzlich willkommen, Ellyes! https://t.co/q4AbxaBaFO — 1. FC Köln (@fckoeln) July 29, 2019

Ivan Santini passe de la frite belge aux nouilles chinoises

Héctor Moreno file à Al Gharafa

وصول اللاعب المكسيكي هيكتور مورينيو الى الدوحة لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي #الغرافة وقد كان في استقبال اللاعب كل من فهد اليهري وحسين اليهري إداريي الفريق الأول لكرة القدم pic.twitter.com/nwwquwintM — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) July 28, 2019

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Patrice Evra doit rejoindre l'équipe réserve d'Arsenal

La photo de vacances

À ce prix-là, la Roma pouvait acheter...

Ruben Providence rejoint l'@OfficialASRoma dans le cadre d'un transfert définitif.Le club souhaite à Ruben le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/LnZZtxhuTW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 29, 2019

Le 29 juillet 1996 : Ole Gunnar Solskjær signait à Manchester United

Pendant ce temps-là, à l'AAS Sarcelles (R2, Val-d'Oise)

Encore un joueur de Ligue 1 qui s’évade en Bundesliga. Après une excellente saison du côté de Montpellier, Ellyes Skhiri rejoint le promu Cologne, où il évoluera aux côtés de Vincent Koziello. Le MHSC récupère un beau chèque de 8 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat. C’est donc ça, l’amitié franco-allemande ?Le Jiangsu Suning voulait Gareth Bale, il a eu Ivan Santini. Le désormais ex-attaquant d'Anderlecht s’est engagé dans le club chinois où il formera une attaque de choc avec l’italien Eder. Il ne rapportera peut-être pas autant d’oseilles que l’ailier gallois, mais les buts, il les mettra.L’international mexicain aux 101 caps aurait pu finir sa carrière sur les plages mexicaines, avec une bouteille de Corona à la main, mais il a choisi les hôtels de luxe du Qatar. Et avec son salaire, il prendra un vol direct pour Cancún tous les week-ends. L’argent, c’est le pouvoir.» Sollicité notamment par Saint-Etienne,n'a jamais eu l'intention de bouger de la Meinau. Et pour cause : une éventuelle qualification en Europa Ligue, un public de fou furieux et la possibilité d'évoluer avec l'immense Dimitri Liénard au quotidien. Bref, le fameux « projet » strasbourgeois.Après une longue carrière remplie de succès et de quelques coups de gueule, Patrice Evra a décidé de prendre sa retraite. Mais l'ex-latéral gauche de 38 ans veut rester dans le football en tant qu'entraîneur et a d'ores et déjà commencé la formation pour la Licence UEFA B. Et quoi de mieux que de démarrer sa formation à Arsenal, où il pourrait s'occuper des jeunes ? L'ancienentretient une relation assez particulière avec les. «» , balançait-il après une victoire en demi-finale de Ligue des champions en 2009. En prenant en charge l'équipe réserve du club londonien, Tonton Pat' jouerait le rôle de grand frère autoritaire, qui ramènerait un peu de rigueur et de trophées dans ce club deOn sait désormais pourquoi les sud-américains reviennent de leurs vacances aussi gros que des cochons. Merci, Arturo Vidal.Fraîchement officialisée par l'AS Rome, la venue du jeune Parisien Ruben Providence s'est conclue autour de 500 000€. À ce prix, laaurait pu s'acheter : 100 fers à cheval (350€), 1500 trèfles à quatre feuilles en métal plaqué or (7500€), 500 icônes de la vierge Marie (25 000€), 50 Bancos (50€), 42 séances de kinésithérapie pour Javier Pastore (2100€), 500 maillots de Boca Juniors floqué Daniele de Rossi (50000€), 500 DVD de Danse avec les Loups (5000€), 625 tickets pour la Chapelle Sixtine (10 000€), cinquante scooters (50 000€) et le tableau de Pierre Paul Rubens « Diane et ses nymphes chassant » (350 000€).Alex Ferguson aime la Norvège. Après avoir enregistré la venue de Ronny Johnsen, Manchester United vient d’enregistrer la venue du jeune attaquant norvégien Ole Gunnar Solskjær, également courtisé par le Bayern et le PSV Eindhoven. Lesont dépensé 2,5 millions d’euros pour s’attacher les services du prometteur buteur du Molde FK, qui a planté 31 buts en 42 matchs de D1 norvégienne ces deux dernières saisons. Appelé à être le remplaçant d’Éric Cantona et d’Andy Cole, le joueur au visage d'enfant pourra apprendre auprès de parfaits guides dans la rugueuse Premier League.: «