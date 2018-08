Un lundi désertique sur le marché des transferts

Comme le bureau au boulot, le mercato est vide en ce début de semaine. Normal : les Italiens et les Anglais ne sont plus là. Alors, que reste-t-il ? Rien, ou presque.

L'officialisation du jour

La déclaration du jour

L'embrouille du jour

La surprise du jour

#ALNASSR signed a three year contract with Brazilian national team ?? attacking midfielder Giuliano Victor de Paula, welcome to the Global Club Giuliano ???? pic.twitter.com/C9ZTFqEVGl — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) 20 août 2018

La belle vente du jour

Le point d'interrogation du jour

Le Français de l'étranger du jour

Les rumeurs du jour

C’est fait, et on aimerait que ça nous excite

Der nächste Deal ist fix! Filip Kostić wechselt zur Eintracht. Der 25-jährige Flügelspieler wird für zwei Jahre vom @HSV ausgeliehen – mit Kaufoption. Gude, Filip! ?✌️#sge pic.twitter.com/uLA8v8Z8X4 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20 août 2018

? C'est officiel, Adama Traoré est Messin. L'attaquant de 23 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le FC Metz !Plus d'infos ➡️ https://t.co/A23mttzoXW pic.twitter.com/ZSGXMcz3v3 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 20 août 2018

[#MercatoSRFC] Le #StadeRennais F.C. officialise aujourd'hui le transfert de Sébastien Salles-Lamonge au Deportivo la Corogne (D2 espagnol). Le club souhaite à Sébastien le meilleur pour la suite de sa carrière. ? https://t.co/yS8Rxns1xe pic.twitter.com/X4MwTo3thM — Stade rennais F.C. (@staderennais) 20 août 2018

Par Florian Cadu

Le contrat est signé, les mains sont serrées, les valises sont préparées. Voilà, c'est fait,quitte la Roma pour un an et va découvrir Séville. Bon voyage en Espagne » De Marco Tardelli . Quelqu'un lui a dit que Cristiano Ronaldo avait coûté 117 millions d'euros, quand même ?Et siavait lui-même fait du pied à l' Inter pour rejoindre ses potes et compatriotes Marcelo Brozović, Ivan Perišić et Šime Vrsaljko en Italie ? C'est en tout cas ce que croit savoir la, d'où émane la rumeur. À prendre avec des pincettes.est un Brésilien de 28 ans qui pèse quatorze sélections avec la, qui a été acheté sept millions d'euros par Fenerbahçe il y a un an, qui a été impliqué sur 21 buts en 38 matchs depuis, qui a terminé meilleur buteur de la Ligue Europa... et qui part pour dix millions en Arabie saoudite, à Al-Nasr Riyad. Bon.Au moins trois millions d'euros, et cinq au maximum :file à Anderlecht pour cinq ans et rend heureux les banquiers de Valenciennes . Même si le défenseur de 19 ans pourrait voir sa cote gonfler dans quelques mois ou années.Que vaut, défenseur belge de 23 ans ? Toujours est-il qu'il vient renforcer l'arrière-garde de Reims et déserte celle de l' Olympiakos . Hâte de voir ce que ça donne.Le successeur de Jérôme Rothen. Huit ans et demi après le passage de l'international français à Ankaragücü,l'imite, quittant l' Udinese pour la Turquie . Fera-t-il mieux que la douzaine de matchs du gaucher ?Le Borussia Dortmund serait chaud, très chaud sur le dossier. L'attaquant de Barcelone, qui n'est qu'une roue de secours en Catalogne, est courtisé par Lucien Favre et pourrait faire rebondir sa carrière. À 24 ans, il est encore largement temps.Compliqué d'être gardien d'une équipe qui dispose de Gianluigi Buffon , d' Alphonse Areola et de Kevin Trapp . Du coup,pourrait être prêté à Clermont . Le choix de la raison. PSG toujours : le Munichoisserait sur les tablettes du champion de France , plus que jamais à la recherche de son latéral gauche, d'après la Cadena SER. Une venue qui coûterait environ quinze millions d'euros pour un joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2019. Soit beaucoup moins que l'argent récolté pour le départ de Yuri Berchiche Pas facile en affaires, le FC Bruges . Le club belge demanderait en effet sept millions d'euros pour, une sélection avec le Plat Pays. Une somme acceptée par les Canaris, lesquels proposeraient au milieu un contrat de cinq ans. Une affaire qui marche.Et si le deuxième amour derimait avec Monaco ? Libre de tout contrat après sa rupture avec la Vieille Dame, l'Italien serait à deux pas de la Principauté selon la. À prendre avec des pincettes, encore une fois.passe d'Hambourg à l' Eintracht Francfort . Il s'agit d'un prêt de deux saisons. Et pourquoi pas cinq, pendant qu'on y est ?quitte le continent africain pour se mesurer à l'Europe. L'attaquant malien a signé pour le FC Metz . À lui de faire aussi bien que Cheick Diabaté.En dépit de son nom insolite,n'a pas réussi à marquer les esprits à Rennes . Peut-être aura-t-il plus de chance à La Corogne.Efficace avec Bruges,va se tester au Sporting Portugal , qui a lâché quatre millions d'euros pour l'attirer. Le club belge est-il en train de se faire dévaliser ?