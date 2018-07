Un lundi caliente sur le marché des transferts

Julian Weigl se rapproche du PSG, Memphis Depay reste à Lyon, Andy Delort s'engage avec Montpellier, Richarlison vaut 56 millions d'euros et la Roma continue son joli recrutement. Le marché des transferts s'est légèrement excité en ce lundi ensoleillé.

Les chemins qui mènent à Rome du jour

La sentinelle du jour

Le blocus du jour

Le gros chèque du jour

La patte Jorge Mendes du jour

Les gros mollets du jour

Les galettes-saucisses du jour

Les autres rumeurs du jour

C’est fait, mais on s’en fout

Titulaire et capitaine partout où il est passé, c’est un authentique leader qui rejoint le #SDR ! L’international @AlaixysRomao arrive en provenance du mythique @olympiacos_org après une saison pleine (37 matchs) marquée par un parcours en @ChampionsLeague #BienvenueAlaixys pic.twitter.com/xCOfEb4Dk0 — Stade de Reims (@StadeDeReims) 23 juillet 2018

Après Javier Pastore , Justin Kluivert ou encore Ante Corić, la Roma continue ses emplettes sur le marché des transferts. En pourparlers depuis quelques jours, le portier suédoisva venir remplacer Alisson dans les bois de la Louve, tandis que Bordeaux a trouvé un accord avec la Roma pour le Brésilienautour de 35 millions d’euros d'après Sky Sports. La fameuse patte Monchi À la recherche de son fameux numéro 6 depuis le départ à la retraite de Thiago Motta , le PSG aurait jeté son dévolu sur. D’après, le Borussia Dortmund aurait autorisé son milieu défensif de 22 ans à rejoindre son ancien coach, Thomas Tuchel . Ne reste donc plus qu’à lâcher le chèque de 50 millions d’euros demandé par le BvB. De quoi refroidir l’arrivée de N’Golo Kanté ? Un coup dur pour Mbappé qui avait effectué un travail de sape durant le Mondial comme il l’avoue à: «» À moins que Giroud ait vidé les poches de Kanté pour le faire rester à Chelsea.» Les mots sont signés Jean-Michel Aulas , qui confirme àquesera encore là cette saison. Les supporters de l’OL peuvent souffler, d’autant plus queannonce que JMA voudrait prolonger Nabil Fekir et Marcelo . Et Mapou Yanga-Mbiwa dans tout ça ?Auteur d’une grosse saison avec Watford, le milieu de terrain(21 ans) devrait selon toute vraisemblance s’engager avec Everton après avoir passé la traditionnelle visite médicale comme l’affirme Sky Sports. Un transfert qui devrait rapporter près de 55 millions d’euros à Watford qui avait recruté le Brésilien pour 12 millions d’euros il y a tout juste un an. Comment dit-on plus-value en portugais ?Après cinq saisons pleines à l’AS Monaco,devrait quitter le Rocher, d’après Skysports, pour rejoindre Wolverhampton. Un transfert autour de six millions d’euros qui est tout sauf un hasard puisque le milieu portugais de 31 ans va retrouver chez le promu anglais une colonie de joueurs portugais – Rui Patrício, Ivan Cavaleiro, Rúben Neves, Hélder Costa, Diogo Jota, Rúben Vinagre, Pedro Gonçalves –, le tout coaché par leur compatriote Nuno Espírito Santo, client le plus fidèle de Jorge Mendes. Il ne faudra donc pas faire les étonnés quand Cristiano Ronaldo signera là-bas dans trois ans.» Mais qui est ce «» dont parle Michel Der Zakarian au? Et bien, c’est, qui vient de passer sa visite médicale à Montpellier où il va être prêté avec option d’achat par Toulouse. Un transfert qui vaut de l'or.Décidément actif sur le marché des transferts, le Stade rennais serait en passe de boucler le transfert deselon la chaîne bretonne TVR. Un coup dur de plus pour Guingamp, après le départ acté de Jimmy Briand à l’Impact Montréal . Moins pour les supporters du Stade rennais qui pourraient aussi voir débarquer gratuitement l’ancien défenseur de Caen, d’aprèsPlus vraiment désiré à la Juventus depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo serait dans le viseur de l’AC Milan selon les dires de Sky Italia. Visiblement, le fair-play financier ne fait plus peur auxaprès leur réintégration en Ligue Europa par le TAS Auteur d’une solide Coupe du monde avec la Croatie,pourrait quitter le Beşiktaş et exhiber sa chevelure blonde et son regard de méchant dans James Bond du côté de la Premier League à en croire les médias britanniques. Everton, West Ham et Liverpool – où évolue déjà son compère Dejan Lovren – seraient les plus chauds pour claquer les 30 millions d’euros désirés par le président du Beşiktaş.Malatyaspor, c’est fini pour, qui reste toutefois en Turquie puisqu'il s’est engagé avec Antalyasor. Il peut donc rester tranquille, il va toujours y avoir du spor.Deux ans après avoir quitté la Ligue 1,fait son grand retour dans l’élite française en s’engageant chez le promu du Stade de Reims.Après une saison pleine du côté du Sporting Portugal, le latéral droitdébarque à Valence qui a tout de même lâché dix millions d’euros pour s’attacher les services de l’Italien de 25 ans. Un Cristiano qui vient du Sporting ? C’était en 2003 qu’il fallait faire ce transfert.Grand espoir du football uruguayen, le milieu de terrain(18 ans) a logiquement rejoint les rangs du plus uruguayen des clubs européens : l’Atlético de Madrid. Une aubaine pour Antoine Griezmann , qui pourra évoquer son enfance dans les rues de Montevideo avec son nouveau coéquipier.