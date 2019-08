Un lundi ca$h sur le marché des transferts

Manchester United qui fracasse sa tirelire pour Harry Maguire, l'OM qui officialise enfin Darío Benedetto, l'Inter qui discute toujours pour Romelu Lukaku : ce lundi sur la planète mercato a avant tout été une affaire de ca$h.

We have an important announcement to make...Welcome, @HarryMaguire93 ? #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

WIN het eerste gesigneerde shirt van @SMignolet! Wie verdient volgens jou zijn shirt? ??? pic.twitter.com/nQFkMmGV2C — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 5, 2019

"I’m feeling really happy; really happy to be here and to work in this great club"? Adrian ?https://t.co/TirLo1nvy6 — Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019

Le Vélodrome retrouve très rapidement des saveurs argentines. Après avoir perdu Lucas Ocampos, parti à Séville, l’OM fait venir Darío Benedetto de Boca Juniors. À 29 piges, l’attaquant débarque pour 16 millions d’euros sur la Canebière, blessé et en n’ayant jamais connu l’Europe. Pas grave, il a laet c’est ça qui compte, à Marseille.Qui a dit que le football n’était qu’une affaire de buts ? Plus d'un an après le transfert de Virgil van Dijk à Liverpool, cette fois c’est Manchester United qui investit une grosse somme sur un défenseur. Lesont déboursé 87 millions d’euros pour s’attacher les services d’Harry Maguire, soit six millions de plus que lespour le géant néerlandais. L’international anglais aura l’immense responsabilité de rendre cette défense mancunienne -aux abois depuis quelques saisons mais sauvée en permanence par David De Gea- imperméable. Copier l’ennemi juré c’est bien, obtenir le même résultat c’est une autre histoire.Le retour du Ninja. Ça sonne comme un titre de film mais il ne s’agit que de Radja Nainggolan revenant à Cagliari. Le milieu de terrain est prêté une saison en Sardaigne par l’Inter. Là-bas, le Belge de 31 ans y retrouvera ses proches et notamment sa femme, atteinte d’un cancer qu’elle soigne dans la ville sarde. Parfois, le sportif passe au second plan, et c’est bien.On connaissait Bruges pour ses chocolats. Désormais, la ville belge sera connue pour ses boulettes. Celles de Simon Mignolet. « Adrian ! » . C’est fou comme l’arrivée d’un gardien de but peut faire plaisir., nouveau joueur du Paris Saint-Germain, donne les raisons de son arrivée dans le club de la capitale. «» Le milieu de terrain espagnol ferait-il référence au «» ?Radamel Falcao profite une dernière fois du beau temps monégasque. Avant la rentrée de Ligue 1 vendredi contre l'OL ou un départ vers d'autres cieux Tottenham parie sur Roberto Soldado. Lesdéboursent 30 millions d'euros pour l'attaquant espagnol. Et quelle recrue ! Le désormais ex-buteur de Valence a enflammé le Mestella durant trois saisons avec 82 buts en 141 rencontres avec le club ché. Mais le renard des surfaces aura une lourde tâche : remplacer le récent meilleur joueur de Premier League, Gareth Bale, parti au Real Madrid. On lui souhaite bonne chance.Vainqueur de la Coupe de France avec Rennes et de la CAN avec l’Algérie, Mehdi Zeffane a un palmarès qui pourrait faire trembler certains concurrents pour le Ballon d’Or. Pourtant il n’a pas de club. Le latéral droit pourrait bien rendre service en Ligue 1, comme doublure. Car si le joueur formé à l’OL a bien participé aux victoires de ses équipes, c’est bien en tant que doublure, répondant aux attentes de ses entraîneurs au moment où il a été sollicité. Discipliné, l’Algérien de 27 ans saura s’adapter à n’importe quel club de Ligue 1, que ce soit en tant que titulaire ou dans le rôle de remplaçant. Puis, maintenant, avec son armoire à trophées bien remplie, Mehdi Zeffane pourra se targuer d’avoir cette fameuse «» chère à plusieurs coachs.Cela fait déjà plusieurs semaines que le nom de Romelu Lukaku résonne aux alentours de Milan du côté. Oui, l’Inter d’Antonio Conte veut faire venir le colosse belge en Serie A. Entre temps, la Juventus Turin a tenté de chiper l’attaquant à son rival en proposant un échange plus que surprenant avec Paulo Dybala. Pour autant Big Rom mérite-t-il autant d’attention ? Arrivé à Manchester United en provenance d’Everton pour 80 patates, l’ancien buteur d’Anderlecht a alterné entre le bon et le moyen. Certes, ses statistiques vont en sa faveur avec 42 pions en 96 matchs disputés sous la tunique des, mais le Diable Rouge reste sur une saison plus que moyenne n’inscrivant que 15 buts toutes compétitions confondues. Par ailleurs, il ne s’est jamais imposé comme un buteur capable de sortir son équipe de situations difficiles lors de matchs décisifs. Alors oui, Antonio Conte peut faire des miracles avec ses joueurs, comme ce fut le cas sur le banc de laavec Graziano Pellè à l’Euro 2016, mais est-ce que Romelu Lukaku est cet attaquant qui marquera le but du titre à l’Allianz Stadium face au rival historique ? Pas sûr.A la demande pas tout à fait générale, l’Olympique de Marseille nous a offert ce lundi, à l’occasion de la présentation de Darío Benedetto, une vidéo de présentation proche du chaos le plus total. Le début de la vidéo, dont on comprend à la fin du film (donc bien trop tard) qu’il n’est qu’un ersatz de réalité virtuelle, capture le regard du spectateur et l’enferme dans une prison où la laideur graphique suinte par tous les porcs de la caméra, où les couleurs les plus vives n’existent plus et où la perspective semble réduite à de tristes aveux d’impuissance. De la même façon, le grand Darío semble enfermé, maintenu le plus loin possible d’un stade dont on en vient à se dire qu’il ne foulera jamais la pelouse. La suite de la vidéo, qui superpose images d’archive et plans contemporains, dégage une même impression de gâtisme et de sénilité car elle ne parvient pas à faire émerger une dynamique transfiguratrice de l’amas prosaïque de propositions. L’écran d’erreur qui clôture ce délire hallucinatoire est l’allégorie du film lui-même : un gigantesque bug qui se rapproche plus de l’informe pâté que de la création ordonnée. Mal de crâne.