Un Lens à la fête éparpille Clermont

RC Lens (3-5-2) : Fariñez - Gradit, Danso, Haïdara - Clauss (Machado, 89e), Doucouré, Fofana (Berg, 75e), Da Costa (Kakuta, 75e), Frankowski - Sotoca (Saïd, 89e), Ganago (Kalimuendo, 65e). Entraîneur : Franck Haise.



Clermont (4-3-3) : Djoco - Zedadka, Hountondji, Ogier, Seidu (Mendy, 90e) - Magnin, Gastien, Berthomier (Khaoui, 64e) - Da Cunha (Dossou, 64e), Bayo (Kyei, 64e), Rashani (Hamel, 82e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Rapidement menés par des Clermontois disciplinés, les Lensois ont fait sauter une à une les coutures du promu qui cale pour la troisième fois de suite. Les Sang et Or regardent à nouveau vers le haut et Jonathan Clauss, tout juste sélectionné en équipe de France , s'est offert une standing ovation. Un scénario au poil pour les Artésiens.Au contraire de celui d'Ouparine Djoco. La prochaine fois qu’il envisagera de relancer tranquillement, le portier clermontois regardera deux fois dans son rétro. Sa bourde, alors que la mi-temps allait être sifflée, coûte au moins un point aux siens et quelques autres sur le moral. Il croît être seul mais Florian Sotoca rôde dans son dos. L’attaquant lensois tape un sprint, surprend son vis-à-vis qui vient de relâcher le ballon des mains et cadre sa frappe dans un angle fermé au possible. Bollaert explose, pour les hommes de Pascal Gastien, le vent a tourné.Rageant pour eux qui avaient dégainé les premiers par Elbasan Rashani. Lui aussi en renard des surfaces, le Suédois suit une frappe détournée de Mohamed Bayo. Les Clermontois, à quatre derrière et avec Yohann Magnin façon sentinelle, privent les Lensois de verticalité durant une bonne demi-heure. Les situations artésiennes sont peu dangereuses (13, 23, 33). Il faut attendre un corner du futur homme en bleu, Jonathan Clauss, pour voir Lens se remettre à l'équilibre. Danso enchaîne contrôle et frappe du droit. Ouparine Djoco est battu une première foispuis excelle à la parade devant Da Costa (43) avant la boulette XXL devant Sotoca.Lens continue d’appuyer là où ça fait mal. Sur un énième corner Clauss trouve le poteau mais Haïdara est dans les parages. Les Clermontois accusent le coup, pensent bénéficier d’un penalty pour une main de Gradit (75). Finalement la VAR annule le tout avant que Farinez ne sorte une claquette devant Khaoui après un beau mouvement collectif (76).Baissez le rideau, Lens peut repenser à l’Europe et Clermont plus que jamais à sauver sa tête.