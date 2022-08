Un Kylian Mbappé, et ça repart

Kylian Mbappé qui lève les yeux au ciel ? Il n’en fallait pas davantage pour que le PSG offre sa première crise 2022-2023. Pour son retour sur les pelouses de L1, l’enfant de Bondy a boudé et tout le monde analyse ses sautes d’humeur comme les prémices d’une tension au sein du vestiaire parisien. Preuve de la place qu'occupe le Français au club.

Forever young…

S'arrêter sur les coups de pied arrêtés

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Devant Montpellier-PSG, l’affaire fut vite réglée. Au bout de deux journées, le titre semble déjà joué et le PSG s'apprête à dérouler les scores fleuves en Ligue 1. Le scénario paraissait écrit d’avance : un Paris en pleine révolution post bling-bling emmené par un entraîneur français exigeant, Galtier, couvert par une autorité enfin affirmée de Campos et une équipe enthousiaste portée par la renaissance de Neymar ou Messi. Puis, Kylian Mbappé est entré en jeu. Lui aussi sortait d’une belle séquence de communication maîtrisée : l’annonce de sa prolongation sur TF1, avec un beau discours patriotique à l’avenant et une petite confrontation pour la forme avec Noël Le Graët autour de son sens des valeurs. Voilà pour le théâtre.Toutefois, la vérité du terrain ne peut totalement s’enfermer dans de beaux discours récités lors des conférences d’après-match. Parfois, le footballeur reste un homme et pour tout dire un môme. Capricieux, peut-être, selon le point de vue adopté ou la lecture plus ou moins cynique de son comportement jugé problématique. Il faut rappeler à quel point le PSG n’avait pas ménagé ses efforts et ses promesses afin de le retenir, lui garantissant de construire le club autour de lui. Comment n’aurait-il pas pu songer ensuite, devant tant d’efforts et de sollicitations, qu’il était désormais hors-normes ? Lui a-t-on par exemple annoncé qu’il tirerait tous les penalties, ce qui expliquerait la tension avec Neymar ?Il est possible, en tout cas, de décrypter de la sorte les propos de Verratti face aux médias : «» Mis sur un piédestal, Kylian désire donc probablement que la tactique et les phases d’attaque s’articulent autour de ses mouvements et de ses appels en profondeur. Le gamin génial s’est ainsi transformé en celui qui veut bouffer tous les ballons parce qu’il est certain, à juste titre, de son talent. Sauf qu'il s’est arrêté dans son élan, lorsque son copain l’a oublié.Cela dit, Mbappé va devoir comprendre que la saison risque de se dérouler différemment de l’année dernière quand il sauvait à lui seul le PSG. Car Neymar et Messi comptent rappeler qu’ils ne servent pas seulement à vendre des maillots en Asie, ayant peut-être aussi en tête les futurs France-Brésil ou France-Argentine de la prochaine Coupe du monde… Après de nombreuses interprétations sur son attitude, jusqu’à inviter sa vie privée dans le débat, le cœur et l’amour du foot des cours de récréation pousseraient presque à prendre sa défense, pour une fois qu’il laisse tomber le masque du fils prodige ou du gendre idéal. Cependant, le petit prince doit grandir.Son talent possède encore des limites, malgré une progression constante et impressionnante. Les pénos, même si son pourcentage de réussite reste élevé, et les coup francs en sont la démonstration limpide. Peu importe son avis en interne sur le possible départ de Neymar, qu’il savoure dorénavant la chance d’évoluer aux côtés de ce dernier s’il persiste à retrouver son meilleur niveau. Idem pour la. Ensemble, écrire une belle page de l’histoire du PSG est possible. Il devra juste patienter pour le réaliser seul. Un grand joueur sait grandir avec les autres, peu importe son égo.