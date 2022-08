Thiago Silva à Porto : toussé-coulé

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 36e épisode, direction le mois de mai 2004, lors duquel Thiago Silva, alors illustre inconnu et pensionnaire de l’élite brésilienne, débarque au FC Porto pour se faire un nom. Mais ce premier voyage sur le Vieux Continent n’aura rien d’un conte de fées. Retour sur l’itinéraire d’un revanchard, préparé à tout, sauf à passer la moitié de son année dans un quinze mètres carrés, à Moscou.

Fumé par le Dragon

Que tal fazerem regressar o Thiago Silva, @FCPorto? pic.twitter.com/bwq8qDJgC4 — Dragão News ?? (@DragãoNews1893) August 14, 2020

« Sans aucun doute l’épisode le plus difficile de ma vie »

2005: Dynamo Moscow loan Thiago Silva from Porto. Soon after arriving, he is hospitalised with tuberculosis, and came very close to ending his career. He left without playing a game. pic.twitter.com/YOvC633Xzj — Russian Football News (@RusFootballNews) March 3, 2021

N'en déplaise aux supporters de l'AS Monaco et du FC Porto, la finale de la Ligue des champions 2004 n'était, sur le papier, pas la plus alléchante. Et il y a fort à parier que les Brésiliens n'étaient pas tous devant leur écran de télévision malgré la présence dans les rangs portugais de Carlos Alberto et de Derlei. Une chose est sûre, Thiago Silva, lui, n'a pas raté une miette de la rencontre depuis son logement à Caxias do Sul, commune dans le Sud du Brésil. Du haut de ses 19 ans, le défenseur suit avec grand intérêt l’épopée européenne du FC Porto de José Mourinho, terminée sur une large victoire face aux Monégasques de Didier Deschamps. Il faut dire que depuis le 2 mai 2004 et un succès face à Paraná (4-0), celui qui évolue alors à l'Esporte Clube Juventude n'a plus que lesdans la tête., confiait Silva dans le SoFOOT #117. L’ancien capitaine du PSG apprend dans les secondes qui suivent qu’un accord est même d’ores et déjà conclu et qu’il doit filer au Portugal le lendemain pour finaliser le transfert. C’est ainsi que Thiago Silva rejoint le champion d’Europe en titre. Un rêve qui va rapidement tourner au cauchemar.C'est un doux euphémisme de dire que Thiago Silva n'a rien décidé au sujet de son transfert. Une transaction menée par Paulo Tonietto - qui est toujours son agent - dont il n'avait jamais entendu parler avant d'apprendre son départ pour Porto. Dépassé par les évènements, le Brésilien parachève un contrat de trois ans avec leset deviendra, à la fin de la saison, la première recrue de l’ère Víctor Fernández. Et si le FC Porto s’est empressé de poser 2,5 millions d’euros sur la table pour s’offrir un défenseur, c’est parce que le club portugais s'est fait dévaliser après le sacre européen. Notamment par José Mourinho, parti à Chelsea avec Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira dans ses valises. D'ailleurs, Thiago Silva n'est pas le seul défenseur à débarquer dans le Nord du Portugal cet été-là puisqu'un certain Pepe est aussi arrivé en provenance de Maritimo. Bref, la relève semble être assurée. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Du moins pour Thiago Silva.Premier problème : le grand gaillard est envoyé directement en réserve et ne passera jamais par la case du groupe pro., se rappelle Thiago Silva, toujours dans SoFoot.Trop jeune ? Trop frêle ? Plus dans les plans du tacticien espagnol du jour au lendemain ? Autant de questions qui ne trouveront jamais de réponses. Rubens Júnior, ancien coéquipier du Brésilien, se rappelle lui d’uncomme il le raconte dans les colonnes de. Une toux qui n'a pas fait peur au staff médical portugais à écouter Thiago Silva :Il ne le sait pas encore, mais le jeune Thiago ressent là les premiers symptômes d’une affreuse tuberculose. Mis au placard par Fernández, le Brésilien de 20 ans décide alors de rebondir en prêt au Dynamo Moscou, alors sous les commandes du légendaire Oleg Romantsev. Et cette fois-ci, la mauvaise mine du défenseur ne passera pas inaperçue., retraçait Andrey Kobelev, alors entraîneur adjoint du Dynamo, au média russe. Illico presto, le club ordonne à sa nouvelle recrue de faire des examens médicaux. Et la nouvelle tombe : Thiago Silva a contracté une tuberculose., retrace le principal intéressé. Le cauchemar commence. Celui qui n'est pas encore surnomméest interné d’urgence dans un hôpital de la capitale russe. Dans le même temps, le Dynamo prend des décisions drastiques et décide de faire passer tous ses joueurs au scanner pour vérifier que personne n’ait été infecté par cette maladie hautement contagieuse. Pendant six mois, l'actuel vice-capitaine de lava alors vivre dans une chambre de moins de quinze mètres carrés., assure Thiago avant de décrire sa piaule :Aucun contact avec le monde extérieur, pas de lumière naturelle, le froid, la prise de poids, bref un véritable calvaire. Venue lui rendre visite à Moscou vers la fin de son traitement, celle qui deviendra plus tard sa femme va, elle aussi, être contaminée :Finalement, sa future épouse guérira en une poignée de jours. Et les deux tourtereaux peuvent quitter la Russie après six mois passés à Moscou sans que Thiago Silva ne joue la moindre rencontre.Juin 2005. Une année s’est écoulée depuis son arrivée à Porto et Thiago Silva cherche à retrouver les terrains qu'il n'a plus foulés pour un match officiel depuis son départ du Brésil. Une chose est certaine dans sa tête : il ne retournera pas en Russie., avouait-il à SoFoot des années plus tard. Et il fait bien. De retour dans son pays natal, Thiago Silva retrouve des couleurs sous la tunique de Fluminense avant de devenir le fameuxà l'AC Milan, au Paris Saint-Germain puis désormais à Chelsea. Pour autant, le Brésilien n'a pas oublié ses débuts compliqués en Europe et continue de participer régulièrement à différentes campagnes de sensibilisation contre la tuberculose au Brésil, affichant même son visage dans des publicités initiées par le ministère de la Santé. Et ce, même depuis qu'il a gagné la Ligue des champions avec lesen 2021. Une finale dont l'audience au Brésil était nettement supérieure à celle de 2004, et notamment grâce à la présence de Thiago Silva sur la pelouse.