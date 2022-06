Lucas Barrios : un Hérault à mi-temps

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce sixième épisode, retour en 2014, quand Lucas Barrios pose ses crampons à Montpellier. Venu pour retrouver un sens du but égaré dans des destinations exotiques, l’ancien attaquant de Dortmund sera un intermittent du spectacle, mais permettra au MHSC de finir à une inattendue septième place.

« Courbis m'a dit que c'était l'affaire du siècle, pour l'instant c'est le casse du siècle. »

Ici c’est la panade

« Montpellier est un club très familial, qui te fait te sentir bien, qui a été à mes côtés pour m’aider à passer le cap de mon adaptation difficile au football français à mes débuts. »

Quatre mois de folie

Par Loïc Bessière

Propos de Rolland Courbis recueillis par LB sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est ainsi que Rolland Courbis annonce la possible recrue du MHSC pour la saison 2014-2015 en conférence de presse. Le thermostat, déjà très haut en ce 7 août, grimpe un peu plus au domaine de Grammont ; Lucas Barrios est annoncé sur le chemin de la Mosson. L’anciende Colo-Colo et du Borussia Dortmund est en perdition depuis deux saisons. Il est parti s’égarer en Chine, au Guangzhou Evergrande, et a manqué son retour en Europe au Spartak Moscou., révèle huit ans plus tard Rolland Courbis, entraîneur du MHSC à cette époque-là.Cette arrivée est la conjoncture de plusieurs facteurs."Mais ça ne serait pas notre situation ça ?" lâche le coach face à la presse en cette intersaison 2014., précise Courbis aujourd'hui.Dernier élément pour définitivement envoyer l’international paraguayen (36 capes) dans l’Hérault, les conseils de son coéquipier en Russie et ancien joueur de Montpellier, le milieu Tino Costa. Le 11 août, le prêt d’un an à Montpellier est officialisé.À 29 ans, Lucas Barrios vient pour se relancer aux côtés de Kévin Bérigaud, Anthony Mounier ou Joris Marveaux, qu’il doit tirer vers le haut. Le MHSC a tremblé la saison précédente, finissant quinzième de Ligue 1, deux ans seulement après avoir touché le Graal. Rémy Cabella parti dans la grisaille de Newcastle, Montpellier cherche un fer de lance pour son attaque. L’opportunité semble idéale, Rolland Courbis est ravi."Putain si un jour je pouvais avoir ce genre d’attaquant, ça me ferait énormément plaisir !"Ce jour est arrivé. Mais ses 19 et 16 réalisations des saisons 2010 et 2011 avec le BvB semblent bien lointaines quand Lucas Barrios enfile le maillot orange et bleu., déplore son ancien coach. Arrive novembre, et l’attaquant vedette n’a pas fait se lever une seule fois le stade de la Mosson. Louis Nicollin ne peut évidemment pas rester de marbre. lâche-t-il en novembre 2014 avec sa gouaille légendaire. Pas de quoi perturber le technicien., se marre Courbis.Alberto Costa, lui, oublie visiblement de parler de la grande gueule du président à son ancien coéquipier... Le Paraguayen ne prend pas cette sortie avec autant de légèreté et pense sérieusement à quitter le Languedoc quelques semaines après son arrivée."Si vous pensez que je suis un poids, je pars."Il n’y aura pas de second appel. Le 6 décembre à Rennes, Lucas Barrios est enfin décisif, avec une passe décisive et un but. S’ensuivent une réalisation contre Lens et un triplé à Metz... Lucas Barrios enchaîne les pions, Montpellier se rapproche des places européennes et il retrouve même la sélection paraguayenne après presque quatre années d’absence., se souvient l’ancien Toulonnais. Son aisance dans le jeu aérien, sa puissance, son jeu dos et face au but font des dégâts dans les défenses de l’Hexagone. Entre ce match en Bretagne et celui quatre mois plus tard face à Bastia, Barrios plante à onze reprises et donne trois passes décisives, avant une nouvelle période de disette longue de neuf rencontres. Mais l’essentiel est fait, Montpellier assure tranquillement son maintien et finit à une étonnante septième place.Alors, Lucas Barrios, affaire du siècle ou casse du siècle ?, dira simplement Rolland Courbis. Montpellier n’essaie pas de garder l’avant-centre qui partira au Brésil, à Palmeiras., se remémore le Marseillais., a répondu le buteur pour le site du club (...)Il est toujours bien présent dans la mémoire des supporters, ravi eux aussi de sa venue. En plus d'avoir vu un joueur de calibre international jouer pour la Paillade, ils trouvent en lui le premier à véritablement succéder à Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Depuis son départ du club argentin de Patronato fin mai, Lucas Barrios est aujourd'hui sans club, et ne devrait cette fois-ci pas compter sur Jürgen Klopp pour trouver un nouveau point de chute.