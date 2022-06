Un jour, un transfert : Ivan Klasnić à Nantes

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce premier épisode et en ce jour de France-Croatie, flash-back quatorze ans en arrière : à l'été 2008, alors que Nantes remonte tout juste de Ligue 2, l'international croate Ivan Klasnić se pose en Loire-Atlantique avec son statut de miraculé et son pedigree d'avant-centre respecté, à la sortie d'un Euro de bonne facture. Mais rien ne va se passer comme prévu chez les Canaris.

« Waldemar Kita avait un peu pris les rênes de ce dossier médical avec un établissement réputé. L'histoire l'avait touché, humainement cela lui semblait intéressant. »

Entre Totti et Pauleta

? #replayFCNRevivez la fin de match totalement folle du FCN, mené puis victorieux 2-1 de l'OL grâce à un doublé de Klasnić ?? @canalplus pic.twitter.com/AGDTzJKRpf — FC Nantes (@FCNantes) August 26, 2017

« Avec le recul, on ne peut pas dire que c'était un joli coup. »

Un bras d'honneur à la Tribune Loire

Par Jérémie Baron

A priori, mis à part pour offrir à ses supporters un vivier de vannes toujours bien senties au sujet de son business le plus marquant (la pénoplastie, ou allongement de pénis) , la fibre médicale de Waldemar Kita - opticien optométriste de formation - ne semble pas avoir été très utile au Football Club de Nantes, dont il est le propriétaire depuis quinze ans désormais. Mais à l'intersaison 2008, c'est - selon ses dires - peut-être grâce à cela qu'il a tiré son épingle du jeu. Le 8 juillet 2008, les négociations entre le FCN et Ivan Klasnić viennent d'aboutir à unet l'homme d'affaires franco-polonais fanfaronne déjà Car l'attaquant croate n'est pas un joueur comme les autres : victime d’une anomalie rénale, il a subi deux greffes de rein en 2007 (de sa mère, puis de son père, à deux mois d'intervalle), la première ayant échoué. À l'Euro un mois plus tôt avec sa sélection, alors qu'il avait été écarté des terrains pendant dix mois en 2007 le temps de se soigner, il est même devenu le premier joueur transplanté d'un rein à disputer une grande compétition, un véritable exploit. Ce qui explique que la visite du CHU de Nantes et lapromise par l'octuple champion de France aient pu participer à le convaincre de s'installer dans la cité des Ducs de Bretagne.En Autriche et en Suisse, le gaucher est surtout passé tout près de qualifier son pays en demi-finales après une entrée décisive en prolongation face à la Turquie (Semih Şentürk lui ayant coupé l'herbe sous le pied à la 120minute), avec un beau bilan final de deux pions en 97 minutes seulement sur le terrain lors de la compétition. Ce n'est pas n'importe qui que Kita s'offre à ce moment-là. C'est un, et les 77 pions de Klasnić en 205 matchs avec le Werder - où il est une icône en ayant soulevé leet formé la redoutableavec Miroslav Klose - peuvent également en attester.(le CHU de Nantes), confirme Christian Larièpe, directeur technique de la Maison jaune à l'époqueLa hype est grande, à l'image de Ricardo Faty qui s'enflamme après avoir fait la connaissance de son nouveau coéquipier :(on parle de Francesco Totti, Rodrigo Taddei, Mancini, Simone Perrotta ou Mirko Vučinić, NDLR)[...]Promu en Ligue 1, le FCN s'offrirait donc un mélange de Totti et de l'aigle des Açores, pour aucun frais de transfert :, précise LarièpeL'AS Monaco, le PSG, le Torino, l'OM, le FC Porto, Newcastle : si l'on en croit les rumeurs, c'est un paquet de clubs que Nantes coiffe au poteau., commente le directeur technique d'alors. Il faut dire que l'habitué du maillot à damier (31 capes à ce moment-là, pour 10 buts) est un joueur qui a connu la Coupe d'Europe tous les ans depuis 2001, dont trois campagnes de Ligue des champions., ose même Kita au moment de ficeler l'arrivée du Croate, aujourd'hui retraité des terrains depuis 2013 et qui a dû subir une troisième greffe en 2017 après une chute de son état de santé.La C1, Klasnić en sera très loin du côté de la Beaujoire : la saison nantaise est désastreuse, la recrue star égratigne ses coéquipiers ou Élie Baup dans la presse allemande , attend la 17journée pour enfin trouver le chemin des filets - le temps d'un doublé retentissant contre Lyon - et s'en sortira avec 6 réalisations en 28 matchs, son club quittant la Ligue 1 aussi vite qu'il l'avait retrouvée avec une vingtième place à la clé., regrette Larièpe(Michael Gravgaard, Guirane N'Daw, Ibrahim Tall, Djamel Abdoun, Jérôme Alonzo L'avant-centre participera même au début d'exercice des Canaris en Ligue 2, se faisant remarquer dans tous les sens du terme : après un but lors de la deuxième journée à domicile contre Clermont, il se tourne vers la tribune Loire et lâche son meilleur bras d'honneur pour répondre aux sifflets que les ultras nantais lui ont réservés. Il marquera également lors des quatre rencontres suivantes - montrant qu'il n'a rien à faire à ce niveau - avant d'être prêté à Bolton à la fin du mois d'août pour ne plus jamais porter le maillot jaune et vert par la suite (Mayence sera son dernier club)., conclut Larièpe. Ce ne sera évidemment ni le premier, ni le dernier flop de l'ère Kita.