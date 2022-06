Guðjohnsen à Monaco : plus Eidur est la chute

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. En 2009, l'AS Monaco recrute deux vainqueurs de la Ligue des champions : Djimi Traoré et Eidur Guðjohnsen. Si le Malien parvient à se faire une place, l'Islandais, lui, creuse son trou, sans jamais réussir à s'adapter sur le Rocher.

Le 28 août 2009, Eidur Guðjohnsen soulève la Supercoupe de l'UEFA au stade Louis-II aux côtés de Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry. Deux semaines plus tard, l'Islandais pointe de nouveau le bout de son nez en Principauté, mais cette fois pour débuter sous le maillot monégasque. Sur le papier, un renfort de choix pour l’ASM, onzième de Ligue 1 lors de la saison précédente avec une attaque digne de son classement : très moyenne., prévient Claude Makélélé, ancien coéquipier à Chelsea et alors au PSG, en conférence de presse.Cantonné à un rôle de joker sous les ordres de Pep Guardiola, Guðjohnsen débarque avec un CV prestigieux, fort de ses expériences au PSV, à Chelsea et au Barça, de ses 60 matchs européens, et évidemment de la Ligue des champions remportée trois mois plus tôt au Stadio Olimpico face à Manchester United (2-0)., commente alors le directeur général de l'ASM, Marc Keller, auprès du, lâche le Viking, avant de pousser l’enthousiasme un poil trop loin :Son expérience monégasque se résume à une entorse de l'épaule, onze apparitions et sept titularisations toutes compétitions confondues. Son unique but sous le maillot rouge et blanc intervient... en amical, contre Fréjus. Pour être tout à fait précis, l’Islandais réussit à faire trembler les filets une fois en match officiel : en transformant son tir au but contre Tours en 32de finale de Coupe de France. En étant généreux, on peut aussi ajouter à son tableau de chasse une avant-dernière passe sur une action conclue par Alejandro Alonso contre Nice., rejoue le coach de l'époque, Guy Lacombe.En dépit de ses états de service, si Guðjohnsen n’arrive que le 31 août, il y a une bonne raison : l’Islandais n’est pas un premier choix. Les noms de Luca Toni et Andriy Shevchenko circulent. Très vite, l'ASM jette son dévolu sur Steve Savidan, qui sort d'un exercice à 14 buts du côté de Caen. Mais la visite médicale arrête l'attaquant brutalement en révélant une anomalie cardiaque., regrette Lacombe.Le club de la Principauté se reporte sur Aruna Dindane, mais l'Ivoirien atterrit à Portsmouth., poursuit l'ancien entraîneur du PSG et du Stade rennais.Tout de suite titularisé et associé à Chu-young Park sur le front de l'attaque, l'Islandais voit son crédit s'épuiser à mesure que ses prestations sans éclat s'enchaînent. Le 7 novembre, alors que l'ASM est dos à dos avec la lanterne rouge Grenoble à Louis-II, Guðjohnsen sort dès l'heure de jeu. Bis repetita le 13 décembre lors de la déroute contre Lille., estime Lacombe., s'esclaffe la plus belle moustache du football français.Arrivé pour deux ans, Guðjohnsen fait ses valises dès le mois de janvier, prêté à Tottenham. L'été suivant, l'ASM parvient à le refourguer à Stoke City.Posé sur le Rocher, Iceman a fondu comme glaçon au soleil.