Un joueur écossais quitte son club à cause de la pelouse

| Livingston FC and Anthony Stokes regrettably announce a mutually agreed termination of the contract between both parties. Full story here - https://t.co/MG27npB4m1 pic.twitter.com/LcNcoQRSkO — Livingston FC (@LiviFCOfficial) September 15, 2020

L’herbe sera plus verte ailleurs.Anthony Stokes ne gardera certainement pas un grand souvenir de son passage à Livingston. L’attaquant s’était engagé avec les Lions le 22 août dernier, mais à peine trois semaines plus tard, et sans avoir joué un seul match, le club écossais a annoncé la résiliation de son contrat. Une décision prise d'un commun accord selon le communiqué publié ce mardi, et que le responsable des opérations footballistiques David Martindale justifie par la difficulté du joueur à s’adapter au terrain artificiel du club., explique-t-il.[...]Livingston.