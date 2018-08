Un joueur écossais joue avec un bracelet électronique

195

Paul McGowan playing with his tag on against st Mirren yesterday ahahaha @Oldfirmfacts1 pic.twitter.com/GNh1Spy3qm — Kurtis Whitelock (@kurtiswhitel0ck) 5 août 2018

JT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paul McGowan est un milieu écossais comme les autres... (ou presque).30 ans, une douzième saison de suite en Premiership, deux au Celtic , des weekends de foot chaleureux et arrosés... oui, peut-être trop arrosés.Poursuivi cinq fois par la justice en huit ans, McGowan a entre autres agressé un comptable et deux policiers. Dernier fait d'armes : pour fêter la fin de saison en mai dernier, il a gentiment craché au visage d'un videur à la sortie d'un nightclub. Epargné d'une peine carcérale, il a cependant dû effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général, et a surtout été placé sous surveillance pour un an.En plus de ne pas pouvoir jouer les matchs ayant lieu le soir en raison d'un couvre-feu à 19h, il doit porter un bracelet électronique, qu'il a élegamment exhibé à sa cheville pour la reprise du championnat (défaite 2-1 contre St-Mirren).C'est peut-être sur les terrains de football que Paul se montrera le moins dangereux.