Un joueur de Premier League propose 600 livres à la belle-fille de Matt Le Tissier pour coucher avec elle

Eeeeet... Kamoulox !Alex, la belle-fille de la légende de Southampton Matt Le Tissier, a récemment été approchée par un joueur de Premier League (dont l'identité n'a pas été révélée) pour passer la nuit avec elle contre 600 livres sterling. Une proposition qui a n'a pas plu à cette camgirl présente sur les sites OnlyFan et Babestation , comme elle l'explique dans une interview accordée au tabloïd The Daily Star Sur Instagram, le joueur en question lui aurait écrit :Un message effectivement très discret puisque la dame, mariée et mère de quatre enfants (c’est d’ailleurs pour les nourrir qu’elle a commencé sa profession, alors qu'elle connaissait des difficultés financières pendant la première vague de la pandémie de covid-19), s'est empressée de le partager sur ses réseaux sociaux. Son mari, Mitch Le Tissier, a réagi en déclarant que c’était sûrementau vu du montant ridicule proposé et en comparaison avec le salaire supposé du protagoniste, qui serait âgé d'une vingtaine d’années.En tout cas, la nouvelle ne doit pas plaire à Matt, lequel avait déjà traité sa belle-fille de « mauvaise mère » et déclaré qu’il souhaitait qu’elle abandonne son patronyme afin de ne plus lui porter préjudice. Visiblement, le conflit est mutuel, puisque lors d'une séance de questions-réponses organisée sur Instagram ce jeudi, Alex Le Tissier avait cité Mick Channon comme étant son joueur préféré de l'histoire desRemballez vos Kardashian, elle est là la nouvelle famille à succès de la télé-réalité.