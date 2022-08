Un joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade prend deux jaunes en 20 secondes

ALB

A part pour éviter le voyage au retour en Arménie, on ne comprend pas trop bien l’intérêt.On récapitule. Son équipe mène 5-0 . On joue la 90e minute du match aller du tour préliminaire de Ligue des Champions. A priori, pas de quoi paniquer et prendre deux cartons jaunes en 20 secondes. C'est pourtant bien ce qu'a réussi Milan Rodic, le latéral gauche de l’Etoile Rouge de Belgrade. Le Serbe a reçu un carton rouge à la dernière minute du match face à Pyunik (Arménie) à la suite de deux biscottes bien méritées.La première est arrivée après une faute (complètement inutile) d’antijeu sur une remontée de balle dans le camp arménien. Le second a été récolté alors que la réalisation n’avait pas encore terminé de montrer le premier ralenti. On est cette fois-ci sur la ligne médiane et Rodic lâche une belle semelle sur son adversaire, en retard et par derrière, bien comme il faut. Le sixième carton rouge de sa carrière n’aura été ni le plus beau, ni le plus malin.A ne pas ranger dans le Top 100 des cartons rouges de légende