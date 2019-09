Un joueur de Derby se moque de Bielsa et son trophée du fair-play

3

Il n'y a pas que le onze de l'année qui prête à rire.Lundi soir, Marcelo Bielsa a lui aussi été honoré par un trophée The Best de la FIFA. Le technicien argentin et son club de Leeds ont reçu le prix du fair-play après avoir volontairement laissé Aston Villa recoller au score lors d'un match de championnat disputé en avril dernier. Pour rappel, lesavaient ouvert le score alors qu'un joueur adverse était resté au sol et que plusieurs coéquipiers s'étaient arrêtés de jouer, avant que Bielsa ne demande à ses ouailles de laisser leségaliser sans opposer de résistance pour remettre les compteurs à zéro.Cette récompense n'a pas vraiment plu du côté de Derby County, et pour cause : Bielsa avait reconnu avoir discrètement envoyé un de ses hommes les espionner à l'entraînement avant le match entre les deux équipes. L'attaquant Mason Bennett a préféré prendre ça à la rigolade sur les réseaux sociaux, tournant en dérision la décision de la FIFA.Bielsah, quel plaisir.