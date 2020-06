Un joueur de Derby County poignardé en pleine rue

RL

Terreur sur le foot anglais.Andre Wisdom, défenseur de Derby County, a été poignardé dans la rue samedi dernier à Liverpool. Selon Sky Sports ce lundi, il a quitté son domicile à la suite de l’appel d’un ami pour aller le chercher. À la sortie de sa voiture, il a été poignardé à plus d'une reprise et s'est fait détrousser. Heureusement pour lui, Wisdom a rapidement été hospitalisé et se trouve désormais, selon son club. Il devrait quitter l’hôpital avant la fin de la semaine, mais manquera à coup sûr les matchs face à Preston et Nottingham Forest (ces mercredi et samedi). Les forces de police ont ouvert une enquête.La force n'aura une nouvelle fois pas eu raison de la sagesse.