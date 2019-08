Un joueur de D2 allemande suspecté d'avoir falsifié son identité

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joueur de Hambourg, Bakery Jatta a été accusé ce mercredi par le journal allemandd'avoir falsifié son identité lors de son arrivée en Allemagne, en 2015. Son âge, son nom et son parcours, auraient notamment été modifiés. De fait, le joueur s'appellerait en réalité Bakary Daffeh et ne serait pas né, comme il le prétend, le 6 juin 1998 mais le 6 novembre 1995. Contrairement à ses dires, il aurait également fréquenté plusieurs clubs en Gambie, ainsi que la sélection des moins de 20 ans. «, a réagi son agent.» Hambourg a également décidé de soutenir son joueur.Cette falsification aurait permis au joueur gambien d'entrer sur le sol allemand beaucoup plus facilement, puisque la procédure d'octroi d'un permis de séjour est beaucoup plus rapide pour un individu mineur que majeur. Surtout, c'est une belle histoire qui semble s'effondrer puisque la trajectoire fulgurante de Bakery Jetta avait passionné les journaux allemands : orphelin, il aurait fui la Gambie avant d'emprunter les dangereuses filières de migrations méditerranéennes et d'arriver en Allemagne. Repéré en 2015 par le Werder, il avait convaincu Hambourg de lui faire signer un contrat pro et s'était imposé comme un titulaire en puissance à la fin de la saison 2017.