Un joueur d’Osasuna profite de la trêve pour aider les réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise

L’attaquant d’Osasuna Rubén García est parti tôt ce jeudi matin en direction de la Pologne afin d'apporter une aide humanitaire aux réfugiés de la guerre en Ukraine. Le joueur est à la tête d'un convoi, avec sa petite amie et quelques amis, de cinq camionnettes chargées d'aide humanitaire à destination de Varsovie, la capitale du pays. Leur arrivée est prévue au cours de la journée de ce vendredi. L’ailier a profité de la trêve internationale et d’une autorisation exceptionnelle de son club pour organiser ce long voyage. Il ne s'est pas entraîné jeudi et use de ses quatre jours de vacances pour mener à bien cette initiative. Il reprendra l'entraînement mardi.Dimanche dernier, Rubén García était à l'entrée des installations d'Osasuna, avec des amis et des membres de sa famille, pour gérer les nombreux dons auxquels il avait fait appel avant son aller-retour en Pologne. Une cagnotte en ligne a également pu collecter quelque 13 000 euros. Lors du trajet aller, les fourgonnettes acheminent l’ensemble des dons, mais au retour, elles permettront à une trentaine d’enfants ukrainiens de prendre la direction de l’Espagne, grâce à un partenariat avec Second Family Association., a déclaré le Valencien lors de la collecte.Jolie opération pour l'attaquant d'Osasuna, qui profite en outre de ce voyage pour s'imprégner des ondes de la ville qui a vu naître Robert Lewandowski.