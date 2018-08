Un joueur au Brésil célèbre son but comme Mbappé

196

Kyky a percé.Petit saut, bras croisés, la célébration de Kylian Mbappé après un but est désormais connue. À tel point qu'elle a la cote y compris au Brésil. Lincoln, censé remplacer un Vinicius Jr parti au Real Madrid, a copié l'attaquant français lors du quart de finale aller de Coupe du Brésil entre Flamengo et Grêmio. Alors que le club de Rio de Janeiro était mené 1-0, le jeune buteur brésilien a égalisé sur un centre en retrait venu de la gauche. Après avoir partagé sa joie avec ses coéquipiers en enlevant son maillot, le joueur de 17 ans saute et croise ses bras en regardant la caméra.Pour comprendre d'ou vient cette célébration, il faut revenir un peu plus d'un an en arrière quand Mbappé donnait une interview à: «"Kylian, tu pourrais faire ça en match"."Tu veux que je la fasse ? Ok, je la ferai"."Maintenant, je te la vole, c’est la mienne". »Fallait déposer un brevet Kylian !